Substitueixen la «rojigualda» per la Bandera Negra a l'Ajuntament dels Pallaresos, al Tarragonès

La Bandera Negra oneja a l'Ajuntament dels Pallaresos en el lloc de l'espanyola Foto: CDR Pallaresos

A l'Ajuntament dels Pallaresos ha desaparegut la bandera espanyola. Ja no oneja l'exterior del consistori perquè algú l'ha substituït aquest dissabte per la "Bandera Negra", la que recorda l'ensenya que van hissar els austriacistes que defensaven Barcelona i Cardona el 1714 en senyal de "lluita a ultrança" contra el Borbó.L'acció en aquest poble del tarragonès no ha estat reivindicada per cap col·lectiu, organització ni partit polític. Cal recordar que davant de l'Ajuntament també hi llueix un enorme llaç groc pintat a terra.

