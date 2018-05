Puigdemont denuncia els «mètodes dictatorials» de l'Estat

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ho té clar i, aquest diumenge, ho ha tornat a recordar al món. Els presos polítics catalans són "ostatges polítics". D'aquesta manera ho ha denunciat a través de les xarxes socials, on ha assegurat que el govern espanyol utilitza "mètodes dictatorials" contra els dirigents i els partidaris del procés d'independència català.Puigdemont ha fet aquestes declaracions, després de l'entrevista a El Punt Avui, on lamenta que Catalunya visqui una situació "d'anomalia democràtica", i explica quin és el seu punt de vista sobre el seu relleu com a president de la Generalitat. En aquest sentit, ha recordat que Quim Torra -com tots els presidents- estaran "a les ordres del Parlament", i ha fet un gest de mà estesa a la CUP. "La CUP es va abstenir ja quan el candidat era Jordi Turull, i espero que mantinguin la coherència. Sempre han dit que no era un problema de noms, i confio en la seva paraula", ha dit.

