ERC garanteix a la CUP que «el Govern no serà ni sotmès ni mesell i plantarà cara»

El consell nacional d'ERC, aplaudint els nous militants del partit Ernest Maragall, Magda Casamitjana, Laura Castel i Irene Fornós. Foto: ERC

ERC garanteix que l'executiu que es constitueixi amb Quim Torra al capdavant "no serà ni un Govern sotmès ni mesell i plantarà cara i mirarà endavant". Ho ha asseverat aquest diumenge l'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, al principi del consell nacional dels republicans, on també ha subratllat que "no hi ha dicotomia entre fer Govern i fer República", ja que l'executiu ha de permetre "bastir les parets mestres de la independència del país".Ho ha assegurat responent a la CUP, que dissabte havia criticat que la investidura de Quim Torra suposava "un acte de vassallatge" a l'Estat , pel que es tractava d'un candidat avalat per les institucions espanyoles. De fet, els republicans tenen un ull posat a Cervera , on el consell polític dels anticapitalistes estan decidint si mantenen l'abstenció que permeti l'elecció dilluns o passar-se al "no" i bloquejar-ho.En el primer consell nacional després de l'exili a Suïssa de la secretària general, Marta Rovira -que intervindrà per videoconferència davant dels quadres del partit-, Aragonès ha subratllat que fer Govern és una "condició necessària tot i que no suficient per avançar cap a la independència" i ha cridat a "treballar en la República del dia a dia de les persones" de forma conjunta amb els ajuntaments i la societat civil.El dirigent d'ERC també ha apuntat que és el moment d'abandonar "l'actitud defensiva i passar a una actitud d'iniciativa i acció política", motiu pel qual "toca reactivar tots els fronts, tots els àmbits de treball, a les institucions, organitzacions i al carrer", així com impulsar definitivament el front democràtic per la democràcia i drets civils que va idear el president del Parlament, Roger Torrent, i de reprendre "la mobilització cívica i democràtica".Per tot això, malgrat la situació dels represaliats per l'Estat, Aragonès ha expressat la "petita mostra de satisfacció" pel que espera que esdevingui la investidura efectiva de dilluns, amb la posterior conformació de Govern i fi de la intervenció de les institucions. "Aquesta setmana s'acaba el 155 i això en si mateix és una molt bona notícia", ha celebrat, per bé que ha admès que l'Estat ha amenaçat amb tornar a aplicar-lo, fet al qual ha respost: "Tantes vegades en ataquin, tantes vegades ens aixecarem!".El fet de disposar de Govern, ha insistit, permet disposar d'"eines per construir aquest projecte republicà", el qual ha reivindicat que ha de ser "obert i integrador", ja que el republicanisme que defensa "és la síntesi de totes les causes justes". "Serà una República que doni més drets i no en tregui cap o no serà, serà una República transversal o no serà", ha insistit el dirigent d'ERC, que ha instat a obrir-se per sumar adhesions: "Eixamplarem les bases d'aquesta casa que els manobres de la República estem construint".En aquest sentit, Aragonès ha destacat que el seu partit ha crescut un 11% en afiliació en mig any i ha demanat un aplaudiment per a nous militants presents al consell nacional, com el diputat i exconseller Ernest Maragall, la diputada Magda Casamitjana, la diputada Irene Fornós o la senadora Laura Castel."Volem representar i representem aquest país que estem construint", ha destacat, i ha citat la diversitat de cognoms que representen els dirigents de la formació, motiu pel qual ERC és un "partit fort que continua i està present més sòlid que mai", malgrat els exilis i empresonaments, i ha promès: "ERC sempre ha avançat, un pas per davant, fent d'avantguarda, i ho seguirà fent i tornarem a fer els cops que calgui". Així mateix, ha deixat clar que "no deixarà de batallar ni un segon perquè tornin a casa, per la llibertat dels exiliats i els presos".

