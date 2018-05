Barcelona elabora una estratègia per «desconcentrar turistes»

La ciutat de Barcelona ha elaborat una Estratègia Territorial de Gestió Turística (ETGT) que planteja fins a 261 mesures per tal de "millorar la gestió del turisme" a la capital catalana a partir de la creació "de nous espais i esdeveniments" que permetin "desconcentrar turistes" d'algunes de les zones que tenen més afluència, tal com ha explicat el regidor de Turisme, Àngel Colom.Això es farà a partir de "potenciar elements turístics dels districtes" que no compten amb tanta saturació. Aquesta estratègia també preveu augmentar "el retorn social" del turisme a la ciutat, fet que permetrà millorar la convivència entre els veïns, els actors econòmics i els visitants. La voluntat és poder trobar la manera que els ingressos que genera aquest sector reverteixin en altres àmbits econòmics de Barcelona.Bona part d'aquestes mesures es finançaran a partir de la taxa turística i l'Ajuntament preveu destinar-hi 1,8 milions d'euros anuals provinents d'aquest impost. L'Estratègia Territorial de Gestió Turística s'emmarca en el Pla Estratègic de Turisme 2020.La singularitat d'aquest conjunt de mesures és que cada districte ha adaptat a les seves necessitats aquest objectiu global. Per exemple, el districte de Sants-Montjuïc compta amb mesures com recuperar la muntanya com un pulmó verd de la ciutat o actuacions en la memòria històrica, a banda de millorar la comunicació amb els veïns del turisme del territori.Per la seva banda, L'eixample proposa mesures com adaptar la mobilitat a espais de gran afluència, pensant en la concentració de visitants que hi ha a la Sagrada Família o a Gràcia també es planteja estudiar l'impacte que tindrà en la mobilitat la obertura de la Casa Vicens.Colom destaca que un dels punts positius d'aquesta estratègia és que permetrà "aprendre d'altres districtes" i d'aquesta manera "replicar" alguns dels projectes d'èxit que hi ha com per exemple la col·laboració que hi ha a Sant Martí entre els allotjaments turístics i les entitats veïnals.

