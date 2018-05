La CUP manté l’abstenció i facilitarà la investidura de Torra

Quim Torra es convertirà aquest dilluns en el 131è president de la Generalitat. Ho farà amb els vots favorables de Junts per Catalunya i ERC i l’abstenció dels quatre diputats de la CUP, que ha decidit no bloquejar l’arribada de Torra al Palau de la Generalitat en el Consell Polític celebrat a Cervera.Els anticapitalistes no s’han mogut de la seva posició inicial sobre la investidura tot i els corrents interns defensors del “no” a Torra que han aparegut en les darreres setmanes i que han acabat forçant el debat d’aquest diumenge a la capital de la Segarra. Torra ha passat la criba “cupaire” en un intens debat sobre el nou govern i la idoneitat d’unes noves eleccions, previstes per meitats de juliol en el cas que s’esgotés el temps d’investidura sense un candidat escollit.La formació ha sotmès a votació als 67 membres de les 12 assemblees territorials i els vuit organismes adjunts una pregunta “arbre” que donava l’opció de deixar pas a Torra amb un “sí” o una abstenció, o de tombar la seva candidatura amb un “no”. Els cupaires han indicat que no ha estat una votació que s’hagi resolt amb unanimitat, encara que han asegurat que “no es bloquejarà” la candidatura de Torra atenent el “moment complex marcat per la repressió i la vulneració de drets polítics i civils per part de l’Estat”, per bé que han apuntat que faran una “oposició activa durant l’actual legislatura”. Tot i això, la formació ha indicat que té la voluntat d’entrar a Govern i a la Mesa del Parlament si l’executiu té la intenció de “fer República”.En aquest sentit, els anticapitalistes han carregat els neulers contra Junts per Catalunya i ERC per la seva “reculada” política en relació a la implementació de la República, i han remarcat que no facilitaran la governabilitat del nou executiu. En resum; No bloquegen Quim Torra però tampoc en seran socis si el candidat no presenta un discurs més nítid sobre la creació de l’Estat català.Els anticapitalistes veuen amb bons ulls el discurs d’investidura del futur president com a punt de partida, encara que l’han instat a anar “més enllà” per aplicar polítiques socials que, segons el seu criteri, no poden ser fetes en el marc d’una autonomia. La diputada Maria Sirvent ha explicat que la CUP considera bàsic la implementació de polítiques socials del nou govern, i no ha volgut entrar a valorar les maneres que tindrà el nou govern per fer-ho possible.

