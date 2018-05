Desarticulat un grup que distribuïa productes falsificats al «top manta» de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a proveir productes falsificats als venedors ambulants de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operatiu policial ha permès detenir dues persones i investigar-ne dues més. Es tracta de quatre germans d'origen marroquí assentats a Barcelona, Badalona i València, que importaven des de Portugal material tèxtil falsificat, roba i sabatilles d'importants marques comercials.Una part de la mercaderia es destinava al Marroc on era distribuïda a petits comerciants i l'altra era enviada a Catalunya. Després d'una sèrie d'escorcolls en domicilis i trasters, la policia va poder detenir dos dels germans. En les entrades, a més, van intervenir 600 ampolles de colònia i 6.000 peces de roba de primeres marques preparats per a la seva distribució. La policia considera que es tracta del principal punt de distribució de mercaderies per a la venda ambulant.Els fets es remunten al mes de maig de 2017 quan els Mossos van detectar que gran part dels venedors ambulants de Barcelona adquirien els seus productes a un mateix proveïdor. Els agents van comprovar que gran part d'aquests productes eren introduïts per un grup criminal format per quatre germans d'origen marroquí assentats a Barcelona, Badalona i València.Els productes s'emmagatzemaven en diferents trasters de la zona metropolitana, i després es distribuïen entre els venedors ambulants, que els oferien en els principals punts turístics de la ciutat de Barcelona i l'entorn metropolità.El dia 21 de març la policia va realitzar entrades i escorcolls en un domicili que la banda tenia a Barcelona i en dos de Badalona. També es van escorcollar quatre trasters als districtes de Sant Andreu de Barcelona i dos a Sant Boi de Llobregat. L'endemà van detenir un dels germans al districte de Ciutat Vella, on estava establert. El dia 4 de maig van detenir a Barcelona un altre membre del grup.Dies més tard, els altres dos germans van declarar davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona com a investigats. Els detinguts son presumptes autors d'un delicte continuat contra la propietat industrial i grup criminal. Després de declarar, el jutge va decretar per a tots quatre llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)