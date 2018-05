Millo assegura que amb la investidura d'un nou president es reprendrà el diàleg

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat en una entrevista a Rac1 que amb la investidura d'un nou president, "sigui qui sigui", suposarà la fi del 155 i "automàticament es reprendrà el diàleg", tant amb ell com amb el president Mariano Rajoy. Tanmateix, ha afirmat que el discurs d'ahir de Quim Torra el va deixar "preocupat" perquè no va veure en el candidat "la voluntat de recosir la situació ni de buscar fórmules per anar a millor".El dirigent del PP, però, no descarta tampoc "un altre candidat per evitar noves eleccions". A l'espera de la decisió de la CUP, que ha de posicionar-se sobre la investidura de Quim Torra, Millo ha dit que és "molt difícil de preveure" què faran els anticapitalistes: "Qualsevol anàlisi racional s'escapa sempre de les decisions que acaben prenent. No em sorprendria cap opció", ha dit..Amb tot, Millo creu que Carles Puigdemont encara es podria "treure de la barretina" un altre candidat en cas que els cupaires acabin finalment decantant-se pel "no" a Torra, que afronta el segon debat d'investidura aquest dilluns. "Si aquesta és la realitat no descarto que hi pugui haver una altra opció".

