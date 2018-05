"Si ells no defalleixen, nosaltres no podem defallir". Aquestes han estat les emotives paraules d'Oriol Sànchez, fill de Jordi Sànchez, al sopar groc que ha organitzat l'ANC de Mallorca. Un acte que, com altres, ha recordat, és "molt important" per ajudar les famílies de les persones que es troben empresonades a Madrid o a l'exili, ja que permeten sufragar part dels costos dels viatges des de Catalunya. "Això és bonic", ha reconegut, i ha demanat als assistants que segueixin "lluitant" perquè la situació no pot caure en l'oblit i perquè, tant els presos com els exiliats, estan convençuts que "no han fet res malament".

