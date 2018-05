Colau veu «decebedor» el discurs de Torra i lamenta estar pendents de la CUP

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha trobat "decebedor" el discurs que aquest dissabte va fer el candidat a la investidura, Quim Torra, i ha lamentat el "deja vú" d'estar "pendents" del que decideixi la CUP. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Colau ha lamentat la forma com s'ha escollit el candidat –"designat per Puigdemont-" i el perfil que té.Segons Colau el primer discurs de Torra ha estat "més orientat a consolidar el pinyol convençut de l'independentisme (...) i no a buscar ponts, eixamplar i buscar propostes transversals". "No crec que sigui el que necessita el país", ha manifestat. Així mateix, ha lamentat també el fet que una decisió de la CUP pugui acabar determinant si Torra és investit o no i ha apuntat la sensació d'estar "atrapats en el temps" i "sense estratègia per sortir d'aquí".Colau ha reivindicat que és necessari un govern perquè hi ha molts temes pendents que s'han de tirar endavant. De fet, ha dit que si Torra és investit serà "la primera" en demanar-li una reunió per poder abordar aquests temes però malgrat això ha expressat que se sent "trista" per com s'ha plantejat la investidura i no creu que sigui el millor candidat.Després del discurs en la primera volta del ple d'investidura d'aquest dissabte, l'alcaldessa de la capital de Catalunya ha insistit que Torra "no va parlar de fraternitat" i ha afegit que malgrat parlar molt de república, la idea que defensa no és la de construir "amb la diversitat del país". "Si és veniu tots a mi i assumiu el que jo faig, és una idea de república que deixa fora molts ciutadans", ha declarat. Per això Colau ha demanat un projecte "obert, plural i integrat per tothom".De fet, ha apuntat que mostra d'això és "lo contenta que estava Inés Arrimadas", a qui va veure "feliç" de veure que el candidat escollit permetia mantenir la idea de "polarització i confrontació".Colau s'ha referit també a les piulades antigues de Torra sobre "els espanyols", lamentant que no contestés la pregunta del líder de Catalunya en Comú-Podem sobre què pensa ara d'aquells catalans que se senten espanyols. Per a Colau, "no s'han de qüestionar mai els sentiments" i aquests s'han de diferenciar dels projectes polítics. "No pot ser que acceptem versions, visions del nacionalisme més tancat i excloent que mai ha representat Catalunya i hem de seguir fent que no representi Catalunya", ha dit.Per sortir de la situació actual i construir en el futur, Colau creu que s'hauria de deixar de "mirar enrere" i començar a reconèixer que hi ha hagut coses que es van fer malament. Per exemple, ha criticat la declaració "unilateral" d'independència i ha valorat que els independentistes sabien "que portaria coses dolentes". "Anem a una investidura on es continua parlant de fer efectiva la república i el mandat de l'1-O, com si fos un referèndum vinculant, i això ens fa mal com a país", ha declarat.Quan queda un any per les municipals, Colau ha afirmat que malgrat que "alguns ho intentaran" no creu que el debat nacional s'imposi en els comicis municipals perquè no creu "que Barcelona es deixi". Així, ha dit que els barcelonins esperen "que es parli de Barcelona".Pel que fa al seu mandat, ha reconegut que "segur que hi ha coses que es podrien haver fet millor" però ha defensat que tenen un grau de compliment del programa d'entre un 60 i 70%.

