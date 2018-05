VÍDEO Tamara Carrasco trenca el seu silenci: «Vaig ser la persona més odiada d'Espanya»

“Durant tres dies he estat la persona més odiada de tota Espanya sense haver fet res” Tamara Carrasco (CDR acusada de terrorisme) a #FAQSenxanetaTV3 ▶ https://t.co/vC8czZ0JFF pic.twitter.com/IDowpokUrt — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 12 de maig de 2018

Tamara Carrasco és l'activista dels CDR que va ser detinguda per la Guàrdia Civil i traslladada a l'Audiència Nacional acusada de terrorisme. Va ser retinguda a casa seva, i portada amb una furgoneta fins dependències policials de Madrid, a l'espera de declarar davant del jutge. Un relat gairebé de pel·lícula que ara explica a Preguntes Freqüents de TV3, després que el jutge l'hagi deixat en llibertat, sota la mesura cautelar de no poder sortir de Viladecans."Jo m'ho esperava, però no m'esperava que fos tan heavy", ha explicat. De fet, ha dit, van utilitzar un "llenguatge molt bèstia, de terrorisme, cabecilla i comando", i la van acusar de tenir "còctels molòtov" i programar un atac a la caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona: "No arribava a entendre aquest odi que es projectava contra mi; durant tres dies he estat la persona més odiada de tot Espanya, sense haver fet res".En l'entrevista, Carrasco ha relatat el moment de la detenció, com el president a l'exili, Carles Puigdemont, va trucar els seus pares i a ella mateixa per donar-li suport, i que actualment s'està creant una caixa de solidaritat per fer front a les despeses derivades de la defensa. "Ho tornaria a fer tot perquè no he fet res dolent".

