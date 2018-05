Els Mossos intensifiquen els consells per frenar l'augment de les estafes a la xarxa

"Internet és passat, present i, sobretot, futur. No l'atura ningú. Com tampoc ningú atura les compres online, ni les xarxes socials, ni la facilitat ni la comoditat que ens donen", reflexiona el portaveu dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Albert Oliva.Davant aquesta constatació i de l'augment continuat de les estafes, sobretot per internet, els Mossos volen intensificar les accions comunicatives per donar consells preventius i arribar a més usuaris per conscienciar-los del risc que pot tenir, per exemple, comprar per internet sense assegurar-se que la pàgina sigui segura.El conjunt de les estafes (no només per internet) van pujar per quart any consecutiu a Catalunya el 2017, amb un increment del 18% respecte al 2016, dada recollida en el balanç delinqüencial de l'any passat que es va publicar fa unes setmanes. En total, se'n van denunciar 47.732 i més de la meitat, el 52%, es van produir en l'àmbit d'internet. La resolució de les estafes se situa en el 16% per les dificultats d'activar investigacions internacionals i arribar al domicili de comptes bancaris, habitualment en altres països, o al registre de pàgines webs o correus electrònics, que es realitza mitjançant la 'deep web'.L'inspector Oliva alerta que les estafes han augmentat en els darrers anys "principalment en la modalitat bancària i en l'àmbit d'internet". Els Mossos fa temps que n'estan "pendents" i estan preparant una campanya específica per conscienciar els usuaris, que serà, sobretot, informativa: "De la mateixa manera que, a un adolescent, se l'informa dels riscos de les xarxes socials mal utilitzades. Seguirà aquesta mateixa línia".Els Mossos d'Esquadra ja donen consells preventius sota el hashtag 'Internet segura' però l'objectiu serà intensifcar-los per arribar a més usuaris, sobretot a persones adultes. "Cal entrar en una consciència de navegar per pàgines segures", subratlla Oliva. El certificat SSL (Secure Socket Layer) i el cadenat verd a l'adreça URL són alguns dels indicatius que la pàgina web és segura, així com els pagaments i la donació de les dades. Els Mossos volen incidir en aquests elements perquè els internautes s'hi fixin.La resolució de les estafes que es denuncien és més baixa que en altres delictes, i se situa en el 16%. Una de les principals dificultats és que aquest tipus de delictes en l'àmbit d'internet impliquen moltes vegades coordinació entre jutges de diferents països. "Existeix la dificultat de rastrejar els moviments i quan, per exemple, s'aconsegueixen les dades que buscàvem, potser ja no hi ha ningú", assenyala el portaveu dels Mossos.Moltes de les estafes per internet són per compres fraudulentes, però també amb el mètode del 'phishing' (suplantació d'identitat del proveïdor) o campanyes de 'ransomware' (virus maliciós instal·lat a l'ordinador de la víctima de forma remota). També es detecten estafes de tipus 'mailers', generalment a empreses, que reben correus electrònics de suplantació d'identitat d'algun proveïdor en què es demana realitzar algun pagament pendent en un compte corrent diferent a l'habitual.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)