Puigdemont confia que la CUP mantingui l'abstenció i permeti la investidura de Torra

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha parlat del seu relleu i ha reivindicat la figura de Quim Torra per ser el nou president de la Generalitat. El líder de Junts per Catalunya ha denunciat en una entrevista a El Punt Avui la situació d'"anomalia democràtica" a l'estat espanyol que ha impedit tenir govern a Catalunya. "El relleu el visc amb molta emoció", ha dit Puigdemont, que també ha recordat amb preocupació la situació dels presos i exiliats.Sobre Torra, el dirigent independentista ha assegurat que en la seva figura "conflueixen moltes característiques que s'escauen al moment històric que viu el país". Ha reivindicat la seva preparació, "sobrada a tots els nivells", i ha carregat contra mitjans i formacions unionistes que han menyspreat el diputat de JxCat aquestes últimes hores. "Era previsible que els nacionalistes espanyols tiressin de l'argumentari que omple tertúlies i pàgines dels diaris que els fan d'altaveu", ha denunciat Puigdemont.Torra, que ahir va afrontar el primer debat d'investidura i és a l'espera de la decisió de la CUP per saber si demà podrà ser finalment investit al Parlament, ha estat qualificat de "president titella", a les ordres de Puigdemont. El president a l'exili ho ha negat i ha insistit que tots els presidents "estan a les ordres del Parlament". "A mi, el president Mas no em va donar mai cap ordre", ha recordat.La CUP té de nou a les seves mans la investidura. En un consell polític aquest diumenge a Cervera, els anticapitalistes decidiran si mantenen l'abstenció i permeten la investidura de Torra o hi voten en contra i, previsiblement, aboquen Catalunya a unes noves eleccions. Puigdemont s'ha mostrat confiat: "La CUP es va abstenir ja quan el candidat era Jordi Turull, i espero que mantinguin la coherència. Sempre han dit que no era un problema de noms, i confio en la seva paraula", ha dit.

