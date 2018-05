L'alerta de l'Inuncat es rebaixa a prealerta

Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat l'alerta de l'Inuncat a prealerta. Aquesta matinada s'ha activat per les pluges que s’estan produint arreu de Catalunya i per les possibles afectacions que se’n poden derivar per acumulacions d'aigua i increment d'alguns rius a les comarques del Pirineu i Prepirineu i per episodis de forta intensitat localment a les comarques centrals.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que durant tota la nit i fins diumenge al matí pot ploure a tot el territori, especialment a les comarques de Catalunya Central i Barcelona, on les tempestes poden anar acompanyades localment per calamarsa o pedra, així com per ratxes de vent fortes o molt fortes. Aquestes precipitacions poden superar els 20 litres en 30 minuts en les zones més afectades.Durant aquest dissabte s'han registrat precipitacions especialment al Pirineu i Prepirineu occidental, on les acumulacions d'aigua en capçalera han provocat l'increment d'alguns rius. El riu Garona ha incrementat el seu cabal fins a 85,10m3 al seu pas per Bossots d’acord amb les informacions facilitades per Endesa Generación. Aquest cabal supera el nivell d’avís i cal estar molt atent a les possibles zones de desbordament de riu.El centre de control BCASA ha informat que ha activat en fase de Prealerta el Pla d’Emergència del Parc Fluvial del Besòs. Davant la previsió de que segueixi plovent arreu del territori, Protecció Civil demana extremar les precaucions, no aparcar vehicles en rieres o punts subterranis inundables, ni creuar rius o rieres si baixen amb aigua.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)