VÍDEO L'advocat de Ponsatí: «Ja no es respecta el dret espanyol a Europa»

"Al dret espanyol ja no se'l respecta ni se l'admira arreu d'Europa". En aquest termes s'ha expressat Aamer Anwar, l'advocat de la consellera Clara Ponsatí, en una entrevista al programade TV3. "A Europa es comencen a preguntar com és possible que passi això. No pot ser que presentis uns càrrecs un dia i l'endemà els tornis a canviar", ha denunciat.Anwar ha estat dur contra el sistema judicial espanyol i a seva acció contra els dirigents independentistes i els ha retret que canviïn les regles del joc durant el procediment judicial. "Saben perfectament que això no es pot fer", ha dit, i ha recordat que a Escòcia no hi ha ni delicte de rebel·lió ni de sedició.Sobre la situació que es viu a Catalunya, Anwar ha dit que sembla que no s'apliqui l'estat de dret. "S'aplica l'estat de dret espanyol, i no és just perquè Catalunya té el seu propi govern". "Si demà Nicola Sturgeon, la primera ministra d'Escòcia, decidís que vol una votació sobre la independència, si la resposta de Theresa May fos enviar 7.000 membres de la policia metropolitana de Londres a Escòcia per pegar la gent d'Escòcia, seríem independents a les 24 hores perquè els escocesos dirien 'no: això no és estat de dret, això és opressió, és colonialisme i és dictadura", ha constatat.

