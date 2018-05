VÍDEO Les dures revelacions d'un extinent sobre les agressions sexuals a l'exèrcit espanyol

"Els condemnats segueixen dins de l'exèrcit i, en canvi, s'acaben expulsant les dones que pateixen alguna agressió" @luisgonzaloseg (extinent de l’Exèrcit de Terra) a #FAQSenxanetaTV3 ▶ https://t.co/vC8czZ0JFF pic.twitter.com/BuU9eIeJJy — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 12, 2018

"Es permet el consum d'alcohol i drogues entre els militars perquè sinó augmentaria l'índex de suïcidis" @luisgonzaloseg (extinent de l’Exèrcit de Terra) a #FAQSenxanetaTV3 ▶ https://t.co/vC8czZ0JFF pic.twitter.com/PkfWpLUkrW — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 12, 2018

Luís González Segura, extinent de l'Exèrcit de Terra ha tret a la llum diversos draps bruts de l'exèrcit espanyol sobre l'encobriment dels abusos i agressions sexuals que hi ha dins de la institució. Al programa Preguntes freqüents de TV3, en el marc del cas d'Azucena Hernández, una soldat de l'exèrcit víctima d'una agressió sexual per part d'un altre militar, Segura s'ha sorprès que el soldat en qüestió hagi quedat absolt.Tanmateix, ha lamentat que només el 12% de les denúncies d'aquests casos a l'exèrcit acaben en condemna i "els condemnats continuen dins de les Forces Armades" mentre que les dones "són sisemàticament expulsades, assenyalades, repudiades pels seus companys i marcades per a tota la seva carrera militar. I finalment acaben sent expulsades per baixes psicològiques i psiquiàtriques", ha denunciat, i ha recordat que la setmana passada es va intentar suïcidar una guàrdia civil. "És un escenari dantesc", ha assegurat.Sobre la sentència del cas d'Azucena Hernández, "una sentència humiliant" que jutja la víctima enlloc de l'agressor, tal com ha explicat ella mateixa, Segura ha recordat que parlem d'un "jutjat militar" que compta entre "els seus 'èxits'" tenir a les seves files i haver exonerat un capità "condemnat per 28 agressions sexuals". "Van haver de fer uns autèntics malabarismes perquè continués dins de la institució. 28 agressions sexuals i segueix dins de la institució. Es va fer una enginyeria jurídica d'alt nivell per protegir-lo. La justícia militar sempre protegeix la institució", ha afirmat.De la mateixa manera, Segura ha revelat que dins de l'exèrcit es permet el consum d'alcohol i drogues "perquè sinó augmentaria l'índex de suïcidi".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)