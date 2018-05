L'ANC demana reactivar l'Assemblea de Càrrecs Electes perquè Puigdemont presideixi el Consell de la República

L'ANC ha acordat aquest dissabte, durant el ple del secretariat nacional que ha celebrat a Tortosa, reactivar l'Assemblea de Càrrecs Electes per tal que investeixi el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, com a president del Consell per a la República, "per implementar el mandat de l'1 d'octubre".A través d'un comunicat, l'entitat ha considerat que el govern "estrictament autonòmic" que es faci a Catalunya ha "d'estar vinculat políticament al govern a l'exili i al President del Consell per la República".L'ANC ha explicat que estarà "amatent" al desenvolupament del govern a l'exili i s'ha compromès a "tirar endavant les iniciatives necessàries per fer efectiva la República des de la societat civil". A més, ha anunciat que ha creat un "grup d'enllaç- en coordinació amb altres entitats com l'Associació Catalana pels Drets Civils i la Crida per la Llibertat- per proposar accions específiques de pressió constant a l'Estat" per "accelerar la sortida dels presos".L'ANC ha instat el Parlament a aplicar "la seva sobirania, a la recuperació de les lleis d'àmbit social, cultural i de protecció de l'esperit republicà". A més ha anunciat que per tal de reforçar les estructures orientades a l'acció internacional "s'ha dotat dels recursos econòmics, tècnics i humans necessaris, per portar a terme el pla programàtic 2018".

