Un mort i vuit ferits en un atac amb ganivet al centre de París

⚠️🇫🇷 ATENCIÓ| L'apunyalament indiscriminat deixa almenys dos morts i tres ferits, dos en condicions crítiques.



Les autoritats ho tracten com un atemptat islamofeixista.pic.twitter.com/vLa1ieQlf3 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 12 de maig de 2018

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) 12 de mayo de 2018

Un home ha atacat amb un ganivet aquest dissabte al vespre a diversos peatons al centre de París. La policia de la capital francesa informa que, ara per ara, hi ha almenys vuit persones ferides, dues de les quals es troben en estat greu, i una víctima mortal confirmada. Es tracta de l'atacant, que ha estat abatut a trets pels agents.La Prefactura de París ha confirmat els fets a través de les xarxes socials. La policia ha obert una investigació. L'incident ha tingut lloc al segon districte de París, molt a prop de l'Òpera Garnier, al costat dels Camps Elisis -en ple centre neuràlgic parisenc-.Ara per ara cap grup terrorista ha confirmat l'autoria de l'atac.

