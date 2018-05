ERC guanyaria avui les eleccions municipals a Barcelona

Alfred Bosch, candidat d'ERC a Barcelona Foto: Adrià Costa

Esquerra guanyaria les eleccions a Barcelona si es fessin avui, tal com assegura l'enquesta que Crònica Global publicarà aquest diumenge. Els resultats mostren uns partits molt igualats i formacions molt igualades, amb una dada força cridanera: les forces independentistes sumarien 20 regidors, i es quedarien només a un de la majoria absoluta.Segons l'enquesta, el partit d'Ada Colau (BeC) es veuria relegat a la quarta posició, en un retrocés força significatiu. També destaca l'augment de Cs, encara amb el dubte de si tindrà com a candidat Manuel Valls. El total de regidors i forces quedaria repartit de la següent manera: ERC 9, JxCat - PDECat 8, Cs 7, BeC 7, PSC 6, CUP 3, PP 1. ERC obtindria el 21% dels vots, segons l'estudi de l'empresa demoscòpica Time Consultants.Els republicans ja tenen confirmat candidat, Alfred Bosch, al qual aquest dissabte s'hi ha sumat Neus Munté, escollida per la militància del PDECat. justament, Munté s'ha mostrat oberta a parlar amb Jordi Graupera sobre la candidatura conjunta independentista. A hores d'ara, aquest factor és l'últim gran element de les eleccions municipals barcelonines que és en dansa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)