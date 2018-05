Descobreixen per què la Torre de Pisa no cau malgrat els terratrèmols

Una de les preguntes que s'han fet moltes persones durant anys és el perquè la Torre de Pisa no cau. Sobretot quan hi ha sismes a prop de la torre inclinada. Després d'estudiar tota la informació sismològica, geotècnica i estructural disponible, un equip d'enginyers liderat per la Universitat Roma Tre han arribat a la conclusió que la Torre de Pisa no cau pel tipus de terra que l'envolta.