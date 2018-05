El CDR «invocat» per Arrimadas ja és una realitat

Adorem la nostra creadora...però sense passar-nos que ja sabem quin peu calça. pic.twitter.com/zavfOx8PjK — CDR Parlament (@ParlamentCdr) 12 de maig de 2018

Moltes gràcies @InesArrimadas per crear-nos‼️ No oblidarem mai aquest dia‼️✊🏻 — CDR Parlament (@ParlamentCdr) 12 de maig de 2018

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha fet un discurs molt agressiu contra el candidat a la presidència, Quim Torra. "El que vostè representa és el nacionalisme identitari excloent", ha sentenciat Inés Arrimadas. "Vostè no ha vingut aquí a dirigir un govern, ha vingut a dirigir un CDR", ha proclamat.Doncs bé, dit i fet. Poques hores després que la líder unionista hagi pronunciat aquesta sentència, ha nascut el compte de Twitter "oficial" del Comitè de Defensa de la República del Parlament de Catalunya. Ja s'està donant a conèixer a tot drap per la xarxa. "Moltes gràcies Inés Arrimadas per crear-nos, no oblidarem mai aquest dia", apunta la primera publicació de @ParlamentCDR just després de veure la llum.Tot el discurs d'Arrimadas ha respost a l'estratègia d'Albert Rivera i Ciutadans d'adoptar una posició intransigent enfront el procés i els dirigents sobiranistes, amb la voluntat clara de deslegitimar el projecte independentista. Per això, no ha dubtat a recórrer al vessant més nacionalista de Torra per presentar-lo com un maximalista incapaç de representar tots els catalans.Inés Arrimadas ha citat alguns posicionaments polítics de Quim Torra i ha esmentat els tuits que va escriure ja fa anys i que aquests dies han servit per llançar tota mena d'atacs contra el candidat a la presidència. Arrimadas s'ha referit a alguns articles de Torra (en què deia que "Espanya ha estat un país exportador de misèria", o "no és natural no parlar en català a Catalunya"). Aquest ha estat el pòrtic d'una intervenció incendiària contra el candidat. Ha afirmat que en cap país democràtic un candidat podria fer aquest tipus de discurs.Arrimadas ha recordat els parlaments de Torra en actes d'homenatge a Daniel Cardona i a dirigents d'Estat Català, per assegurar que li fa "pena" el pensament del candidat. "Amb el senyor Torra hem anat de Guatemala a Guatepeor". En referència a les paraules que Torra ha adreçat al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, reclamant diàleg, Arrimadas ha assegurat que farà arribar els escrits de Torra als dirigents europeus.Arrimadas ha recordat una afirmació de Torra en què l'avui candidat afirmava que "només m'interessa la independència de Catalunya". Això ho ha emprat per afirmar que a l'aspirant a la presidència no li interessa cap dels "problemes que interessen als catalans". Li ha preguntat què pensa fer per millorar els problemes de la llista d'espera, o les llistes de dependència, o les necessitats de la infantesa, o del deute.La dirigent unionista ha definit com una oportunitat perduda la proposta de Quim Torra: "Puigdemont és un especialista en perdre oportunitats. I mira que n'ha tingut". L'única cosa garantida, en cas que Torra sigui elegit, serà "més confrontació" i "llenya al foc"."No sé si acabarà sent president - li ha etzibat Arrimadas-, el que és segur és que mai serà el president de tots els catalans". Així ha acabat la dirigent unionista el que, sens dubte, serà un dels discursos més frontistes del debat d'investidura.Quim Torra, en el seu torn de rèplica, ha agraït a Arrimadas el seu discurs. Ha dit que ell sempre havia cregut que els seus escrits els llegia poca gent i ara veu que no és així. Però ha explicat que, més enllà d'uns tuits d efa sis anys, ell ha escrit diversos llibres i ha reclamat, citant l'escriptora Aurora Bertrana a l'exili, que "no em condemnin sense llegir-me". Ha retret a Arrimadas que hagi esmentat declaracions i escrits d'Oriol Junqueras , quan en aquests moments el dirigent d'ERC es troba a la presó, i li ha demanat respecte, una afirmació que ha provocat l'aplaudiment des dels escons sobiranistes.

