Quim Torra no supera la primera votació de la seva investidura

Tal i com s'esperava, el candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, no ha superat la primera votació de la seva investidura . Ha obtingut el suport del seu grup, JxCat, i d'ERC, el rebuig de Ciutadans, PSC, els comuns i el PP, i l'abstenció de la CUP. En total, Quim Torra ha obtingut un total de 66 vots a favor, entre ells els dos vots delegats de l'exterior, el del president Carles Puigdemont, i de Toni Comín, exiliats a Alemanya i Bèlgica, respectivament.Amb aquest resultat per sota de la majoria absoluta, que és de 68 vots, cal una segona votació. Dilluns vinent, la candidatura de Quim Torra afrontarà la definitiva votació en la qual serà suficient la majoria simple. Demà, a Cervera, la CUP decidirà el seu posicionament final en el debat de dilluns. Si es torna a repetir el resultat d'aquest dissabte (amb l'abstenció de la CUP) Quim Torra serà elegit 131è president de la Generalitat.

