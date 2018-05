Torra surt en defensa de Junqueras i deixa Arrimadas amb un pam de nas

Quim Torra ha optat per contestar tots els grups parlamentaris de forma conjunta. En la seva segona intervenció d'aquest dissabte a la cambra, el candidat de Junts per Catalunya s'ha mostrat contundent amb Inés Arrimadas. Un dels més destacats ha estat quan ha sortit en defensa d'Oriol Junqueras.La líder de Ciutadans havia citat el vicepresident de la Generalitat, empresonat a Estremera, i Torra l'ha respost amb contundència. "Li demano que no citi el vicepresident Junqueras perquè és a la presó i no es pot defensar". L'aplaudiment dels diputats independentistes ha ressonat a l'hemicicle de la cambra catalana.

