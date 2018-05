Torra recús la unitat independentista a l'espera de la CUP

Arrimadas busca la caricatura Inés Arrimadas, durant el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha fet un discurs molt agressiu contra la candidatura de Quim Torra. "El que vostè representa és el nacionalisme identitari excloent", ha sentenciat Arrimadas. "Vostè no ha vingut aquí a dirigir un govern, ha vingut a dirigir un CDR", ha proclamat. Tot el discurs de la líder unionista ha respost a l'estratègia d'Albert Rivera i Ciutadans d'adoptar una posició intransigent enfront el procés i els dirigents sobiranistes, amb la voluntat clara de deslegitimar el projecte independentista. Per això, no ha dubtat a recórrer al vessant més nacionalista de Torra per presentar-lo com un maximalista incapaç de representar tots els catalans.



Ha admès que l'objectiu de la independència trigarà més del que es creia i, per assolir-la, cal "ser més i continuar creixent, creuant la línia de la majoria social, sent tants perquè no hi hagi alternatives, desbordant-los com l'1-O, però sempre oberts al diàleg". L'Estat, ha apuntat, "només negociarà si s'hi veu obligat per la pressió de la gent, les institucions i la comunitat internacional". "Trigarem més del que crèiem, però no hi ha un altre escenari viable", ha avisat a aquells que no combreguen amb la nova estratègia d'ERC.



El punt de partida fixat per Quim Torra planteja una legislatura complexa per als socialistes, que en els darrers mesos han intentat desempallegar-se de la llosa que suposa haver donat suport al 155. En el ple de la investidura fallida de Jordi Turull, el líder del PSC, Miquel Iceta, va estendre la mà a "acords transversals" si es produïa una rectificació del rumb independentista. Ara, però, dona per certificat que, almenys d'entrada, no es produirà. No ha renunciat, però, a insistir que no es tornin a cometre els "mateixos errors" que la passada legislatura i a demanar que no es torni a sotmetre el país "als costos de la via unilateral", que han derivat en una "fractura" que pot acabar sent "irreversible".



Els comuns ja preveien que, amb la urgència que té l'independentisme d'assegurar les quatre abstencions de la CUP, difícilment se sentirien interpel·lats pel discurs d'investidura de Quim Torra. Així ha estat. El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha lamentat que s'hagi "perdut l'oportunitat" d'articular un discurs amb un pla de Govern que interpel·li a tot el país i no només a aquella que combrega amb l'independentisme. Especialment urgent consideren que Torra aclareixi "què pensa dels espanyols" i si accepta o no que Catalunya és un país construït sobre la "diversitat" i el "mestissatge" del seu poble.



Aclarir el rerefons dels tuits que feien referència als espanyols que Torra va fer fa sis anys és, per als comuns, clau per saber què pensa el candidat sobre Catalunya. Les disculpes, ha dit Domènech, les donen per acceptades. Però demanen respostes: "Què pensa vostè dels espanyols?". El líder de Catalunya en Comú ha deixat clar que si ell hagués fet aquests tuits "mai" s'hagués presentat com a candidat a la presidència de la Generalitat. A l'espera de la resposta, però, Domènech ja ha pronosticat que el de Torra no serà "un bon Govern" perquè no està compromès amb "el país real", sinó amb el "puigdemontisme" i els seus "simbolismes".



La CUP s'ha mostrat molt crítica amb la candidatura de Quim Torra i el projecte polític de JxCat i ERC. "Si hi ha un quart candidat és perquè no han gosat desobeir per investir Carles Puigdemont", ha lamentat el cap de files dels anticapitalistes, Carles Riera, que ha acusat les altres formacions independentistes de presentar una "una candidatura feta perquè l'Estat l'accepti i el monarca la rubriqui", el que considera un "un acte de vassallatge".



Davant d'això, ha avisat que "només amb la desobediència i la unilateralitat es podrà assolir la República" i no fent un "exercici de malabarisme polític sense precedents per acabar acatant la Constitució" com el que creu que fan JxCat i ERC. Per això, Riera ha ofert "mà estesa" per conformar una estratègia basada en la mobilització, l'acció internacional i la lluita antirrepressiva amb la desobediència civil no violenta com a pilar fonamental. En canvi, tindrà el "puny tancat si es decanten per una legislatura de gestió de l'autonomisme".



El president del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha qualificat el discurs de Quim Torra de "benzina per apagar el foc". Ha demanat a l'aspirant que demani perdó pels seus tuits. "Continua pensant que els espanyols hem oblidat el que és la vergonya i que només sabem espoliar?". "Amb vostè, l'independentisme ha doblat l'aposta", li ha dit al candidat.



El discurs dur d'Albiol s'inscriu en la competència directa amb Ciutadans per l'hegemonia del vot espanyolista, en un moment en què el xoc entre PP i Cs ha arribat a un punt de conflicte àlgid. Per això, sobre l'oferta de Torra al govern espanyol d'un diàleg "sense condicions", el líder del PP català li ha plantejat al candidat si accepta les regles de joc que marquen les lleis i la Constitució espanyola. El PP vol evitar com sigui tota mostra de suposada feblesa.



La primera sessió del ple d'investidura s'ha tancat tal com es preveia, sense que Quim Torra obtingués els suports necessaris. Els 53 minuts de discurs del candidat - de tot respectuós, i suficients per constatar la fidelitat a Carles Puigdemont i el "mandat de l'1-O" - han servit per començar a recompondre la unitat independentista, però no per convèncer els grups de l'oposició. Comuns, Ciutadans, PSC i PP han votat en contra de la investidura contrariats per un missatge dirigit només a l'independentisme. O més ben dit, a la majoria independentista que ara mateix depèn del vot de la CUP d'aquest dilluns.Els anticapitalistes no decidiran fins aquest diumenge, en el consell polític convocat a Cervera, si es mantenen en l'abstenció i faciliten la investidura de Torra en la segona sessió parlamentària. De moment, Carles Riera ja ha enviat un missatge tant a Junts per Catalunya com a ERC : la CUP tindrà el "puny tancat" si les forces que pretenen formar Govern "es decanten per una legislatura de gestió de l'autonomisme". Riera ha avisat que "només amb la desobediència i la unilateralitat es podrà assolir la República".Torra, certament, ha fet referències a la República i el procés constituent, un discurs que casa amb la prioritat d'ERC de formar un executiu. El candidat parlat, en definitiva, el llenguatge que l'indepedentisme emprava en l'anterior lesgislatura, evocant la figura de Puigdemont, sense escatimar referències a la legitimitat dels presos i els exiliats. Però Torra ha ofert poques concrecions del pla del Govern a qui ha de fer possible el seu executiu. Sí que ha demanat a la CUP sumar per sostenir el projecte col·lectiu i ha verbalitzat un missatge teledirigit a l'esquerra anticapitalista. "Per defensar Catalunya, la radicalitat que calgui", ha puntualitzat en el torn de rèplica.L'afegit de "provisionalitat" citat pel candidat en el seu discurs ha condimentat d'incertesa l'escenari. Puigdemont, en una entrevista a La Stampa , l'ha emboirat més situant el 27 d'octubre com una possible data de repetició electoral si la repressió de l'Estat no remet. Torra intenta ser president per avançar, ni que sigui per uns mesos, però haurà d'esperar. La CUP dirà si la legislatura arrenca.

