La CUP acusa JxCat i ERC de fer «un acte de vassallatge» a l'Estat investint Torra

La CUP s'ha mostrat molt crítica amb la candidatura de Quim Torra i el projecte polític de JxCat i ERC. "Si hi ha un quart candidat és perquè no han gosat desobeir per investir Carles Puigdemont", ha lamentat el cap de files dels anticapitalistes, Carles Riera, que ha acusat les altres formacions independentistes de presentar una "una candidatura feta perquè l'Estat l'accepti i el monarca la rubriqui", el que considera un "un acte de vassallatge".Davant d'això, ha avisat que "només amb la desobediència i la unilateralitat es podrà assolir la República" i no fent un "exercici de malabarisme polític sense precedents per acabar acatant la Constitució" com el que creu que fan JxCat i ERC. Per això, Riera ha ofert "mà estesa" per conformar una estratègia basada en la mobilització, l'acció internacional i la lluita antirrepressiva amb la desobediència civil no violenta com a pilar fonamental. En canvi, tindrà el "puny tancat si es decanten per una legislatura de gestió de l'autonomisme".El diputat de la CUP ha insistit que l'acció independentista ha de "gravitar al moviment popular i la desobediència civil no violenta" i ha lamentat que les altres formacions independentistes no presentin "plans o mesures consistents per implementar la República". "Si volen tornar, ens trobaran", ha afirmat, així com ha lamentat que, en el terreny social, s'ofereixi un "programa de govern de caràcter neoliberal que hauran d'aplicar amb les finances intervingudes i en el marc d'una crisi econòmica" i s'ha preguntat: "Així volen ampliar la majoria social?".Riera ha proposat algunes mesures per implantar per part del nou Govern, com recuperar les lleis impugnades pel Tribunal Constitucional, avançar cap a la gestió pública dels sectors estratègics o impulsar "polítiques públiques per a la classe treballadora". També planteja, en el marc de la conferència política de la CUP de la setmana passada , constituir una assemblea d'electes que posi les bases d'una nova institucionalitat republicana.Sigui com sigui, malgrat l'abstenció d'aquest dissabte, la militància anticapitalista decidirà diumenge si manté aquest posicionament dilluns, per facilitar la investidura, o passa al "no". El diputat, però, ha avisat que, sigui quina sigui el sentit de vot final, aquesta serà una "opció per a la independència i la República".En el torn de rèplica, Torra ha negat en rodó les acusacions de Riera. "Aquest Govern no farà autonomisme", ha etzibat, i s'ha obert a parlar sobre l'assemblea d'electes, el procés constituent o "la presa del poder republicà". "Des de l'1-O no és possible un Govern que miri enrere, mira endavant, cap a la República", ha deixat clar, ja que es viu un "moment fundacional de país".Així, el candidat a la presidència ha lamentat que l'independentisme s'hagi "instal·lat en aquest debat entre unilateralitat i desobediència" i ha proposat afrontar la qüestió "d'una altra manera, analitzant les oportunitats i moments", ja que "potser és un debat més productiu en què l'independentisme pot trobar-se". Així, per exemple, ha citat que "l'1-O va ser un acte unilateral, però també una oportunitat" i ha demanat: "Siguem capaços de veure com podem avançar junts".També ha subratllat que ell defensa que "la CUP forma part de la solució, perquè aquest projecte o és de 70 diputats o no pot avançar". "O arranquem totes les vies d'acció republicana o serà molt difícil afrontar tots els reptes que ens venen a sobre", ha apuntat, i ha assegurat que, encara que JxCat i ERC sumessin la majoria absoluta, ell seguiria defensant que els anticapitalistes haurien de formar part de l'entesa."Prenem molt bona nota de la seva afirmació subratllada que no vol fer autonomisme", ha contestat després Riera, que l'ha emplaçat a treballar pel "procés constituent, la Constitució republicana a refrendar aquesta legislatura i l'assemblea d'electes" i ha preguntat: "Diàleg amb l'Estat sense condicions o per parlar de l'autodeterminació, la República i cap altra cosa? Diàleg amb el rei o la destitució de la monarquia a Catalunya?". A nivell econòmic, ha demanat no créixer econòmicament i després redistribuir, sinó canviar l'ordre: "Primer redistribució i, des de la redistribució, pensem quin és el model econòmic més adequat".

