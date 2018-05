Tres morts en un accident d'avioneta entre Vinebre i Flix

Accident d'una avioneta a la Ribera d'Ebre. Aparell estavellat entre Vinebre i Flix, al costat de la T2237. 3 ocupants. 5 dotacions #bomberscat — Bombers (@bomberscat) 12 de maig de 2018

Tres persones han mort aquesta tarda en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven entre Vinebre i Flix, (Ribera d'Ebre), al costat de la carretera T2237, tal com han informat els Bombers a través del seu compte de Twitter. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident cap a tres quarts de quatre de la tarda i hi han enviat 5 dotacions. Fins al lloc també s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar la vida dels tres ocupants de l'aparell. Aena ha informat que l'avioneta havia sortit de l'aeroport de Tires/Cascais de Portugal.Segons les primeres informacions encara no s'ha pogut determinar la nacionalitat de les víctimes mortals. Al lloc dels fets hi estan treballant Bombers i Mossos d'Esquadra. Protecciócivil ha activat en Alerta el Pla especial per a emergències aeronàutiques l'Aerocat. L'accident no ha afectat l'activitat de l'aeroport de Reus, que opera amb normalitat. L'accident de l'aparell ha provocat un incendi de matolls, 150 metres quadrats, que ja ha quedat extingit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)