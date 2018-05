Esllavissada de grans dimensions a la Vall d'Aran

Esllavissada a la ribera del riu Valarties a la Vall d'Aran Foto: ACN

Una gran esllavissada de terra, roques i arbres ha deixat finques i una línia de mitja tensió colgades a la ribera del riu Valarties, a la vila d'Arties a la Vall d'Aran. Ha passat aproximadament a 500 metres del Pont de Sant Pelegrí, que delimita el nucli amb l'inici de la pista forestal. Els bombers d'Aran amb el suport de l'helicòpter del GRAE han sobrevolat la zona i de moment no hi ha constància de danys personals. A la part central del despreniment hi transcorre un barranc d'aigua que podria ser la possible causa de què s'hagi generat una gran bossa que en trencar-se ha arrossegat tots els materials.L'afectació de milers de metres cúbics desplaçats afecten directament més de 200 metres de longitud de la pista forestal i han provocat l'afectació dels dipòsits d'aigua potable d'Arties. Aquest mateix dissabte les màquines ja han començat a treballar per possibilitar l'accés als dipòsits d'aigua i avaluar els possibles danys en aquesta instal·lació. El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha explicat que les finques existents entre el riu Valarties i la pista forestal han quedat totalment afectades.

