El funicular fantasma de Montjuïc

L'estructura abandonada del funicular de Montjuïc Foto: Dani Cortijo

Començant per l’Exposició Universal de 1888 i fins el Fòrum de les Cultures de 2004, la ciutat ha aprofitat sempre aquestes oportunitats per a presentar la seva millor cara al món. Una de les tradicions en aquest tipus d’esdeveniments ha estat sempre convertir zones degradades, oblidades o simplement no urbanitzades de la ciutat i convertir-les en espais modèlics. Algunes de les infraestructures després persisteixen en el temps tot i que d’altres tenen una vida efímera.Com a porta d’entrada al complex de l’exposició es va urbanitzar el que ara és Plaça Espanya. Dalt de la muntanya es va instal·lar el Palau Nacional (ara conegut per albergar el Museu Nacional d’Art de Catalunya).Tot i que tant als autobusos com als tramvies els costava molt tècnicament vèncer els importants desnivells de la muntanya.Alguns d’ells segueixen en servei, però encara queden les restes fantasmagòriques abandonades de l’antiga estructura del funicular que connectava la base de la muntanya amb el Palau Nacional amagades entre la malesa i plens de grafits.El seu recorregut eren tan sols 95,5m, però salvava un pendent de 28,5m. Comptava amb 3 cabines amb capacitat de fins a 100 passatgers cadascuna d’elles. En els moments àlgids, aquesta infraestructura va arribar a transportar fins a 3000 passatgers per hora., tot i que els vagons es van reutilitzar per a traslladar passatgers en un funicular de la Vall de Núria.instal·lades precisament durant un altre gran esdeveniment: les olimpíades de 1992. Si us interessa el tema, us recomano la publicació monogràfica Funiculars i telefèrics de Montjuïc , de Ricard Fernández i Valentí editada per Viena Edicions. Actualment està descatalogada però la podreu trobar a moltes de les biblioteques de Barcelona.

