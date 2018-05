Mor el director i guionista Antonio Mercero als 82 anys

El director i guionista Antonio Mercero ha mort als 82 anys, a qui li havien detectat Alzheimer el 2006. Mercero va treballar al llarg de la seva trajectòria tant per al cinema com per la televisió. Durant cinc dècades va fer curts, pel·lícules i sèries explicant històries senzilles que concerneixen.

El 1962 va obtenir la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià pel curtmetratge Lección de arte. L'any 1972 es va donar a conèixer amb La cabina, l'angoixant història d'un home, José Luís López Vázquez, que queda tancat en una cabina de telèfons, obra que li va suposar el reconeixement de la crítica i diversos premis, entre els quals un Emmy. A la televisió va dirigir sèries d'èxit com Crónicas de un pueblo, Verano Azul o Farmacia de guardia. La història sobre l'Alzheimer ¿Y tú quien eres? va ser l'última pel·lícula del cineasta basc, guardonat amb el Goya d'Honor en 2010.