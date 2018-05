Els comuns insten Torra a reconèixer públicament la Catalunya mestissa

Els comuns ja preveien que, amb la urgència que té l'independentisme d'assegurar les quatre abstencions de la CUP, difícilment se sentirien interpel·lats pel discurs d'investidura de Quim Torra. Així ha estat. El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha lamentat que s'hagi "perdut l'oportunitat" d'articular un discurs amb un pla de Govern que interpel·li a tot el país i no només a aquella que combrega amb l'independentisme. Especialment urgent consideren que Torra aclareixi "què pensa dels espanyols" i si accepta o no que Catalunya és un país construït sobre la "diversitat" i el "mestissatge" del seu poble.Aclarir el rerefons dels tuits que feien referència als espanyols que Torra va fer fa sis anys és, per als comuns, clau per saber què pensa el candidat sobre Catalunya. Les disculpes, ha dit Domènech, les donen per acceptades. Però demanen respostes: "Què pensa vostè dels espanyols?". El líder de Catalunya en Comú ha deixat clar que si ell hagués fet aquests tuits "mai" s'hagués presentat com a candidat a la presidència de la Generalitat. A l'espera de la resposta, però, Domènech ja ha pronosticat que el de Torra no serà "un bon Govern" perquè no està compromès amb "el país real", sinó amb el "puigdemontisme" i els seus "simbolismes".Domènech ha clavat la mirada a la bancada d'ERC: "No ens diguin que ens esperen. Som nosaltres que els esperem a vostès". La frase va molt més enllà del discurs verbalitzat. Els comuns han teixit complicitats amb els republicans en els darrers mesos, però els consideren esclaus del pacte amb Junts per Catalunya i la pauta que marca Puigdemont. Fa temps que els comuns demanen a l'independentisme que reconegui que la seva estratègia ha "fracassat" i que només des de la capacitat de teixir complicitats es pot redreçar la situació.Això implica, segons Domènech, assumir que la declaració unilateral d'independència no va ser "refrendada" per la majoria de catalans i que "tot allò que van dir que farien" no només no ha obtingut el resultat que havien promès, sinó que va passar tot "al revés del que havien dit".

