ERC avisa que l'Estat «només negociarà si s'hi veu obligat» i crida a sumar independentistes

ERC ha evidenciat la seva satisfacció aquest dissabte per la candidatura de Quim Torra i s'ha compromès a "treballar per guanyar la llibertat i que Catalunya sigui una República a tots els efectes". El president del grup republicà, Sergi Sabrià, s'ha compromès a avançar "des de tots els fronts, des de les institucions al carrer, i des de tots els ajuntaments del país" i ha avisat la CUP que, "per fer República, per teixir el país, és millor disposar de totes les eines possibles que no deixar-les en mans d'un adversari que fa de la divisió el seu únic programa".Ha admès que l'objectiu de la independència trigarà més del que es creia i, per assolir-la, cal "ser més i continuar creixent, creuant la línia de la majoria social, sent tants perquè no hi hagi alternatives, desbordant-los com l'1-O, però sempre oberts al diàleg". L'Estat, ha apuntat, "només negociarà si s'hi veu obligat per la pressió de la gent, les institucions i la comunitat internacional". "Trigarem més del que crèiem, però no hi ha un altre escenari viable", ha avisat a aquells que no combreguen amb la nova estratègia d'ERC Amb aquest objectiu, ha situat com a primer pas fer Govern, ja que creu que aquest projecte no es pot implementar sense les institucions, així com enfortint el front democràtic de llibertats i drets civils, en el qual també hi ha els comuns, sindicats i nombroses entitats, ja que "la transversalitat no és un luxe, és una necessitat". Així mateix, aspira a sumar adhesions amb el "gran diàleg de país amb vocació constituent" pel qual els republicans es refereixen al procés constituent, i ha subratllat la necessitat d'aplicar polítiques socials des del Govern, recuperant les lleis socials tombades pel Tribunal Constitucional -una de les reivindicacions centrals de la CUP-.Dirigint-se a l'Estat, el dirigent d'ERC ha demanat "que el govern de l'Estat accepti d'una vegada les derrotes i deixi d'interferir" i, en canvi, "si vol guanyar a Catalunya, que ho faci a través de les urnes". Sabrià considera que l'1-O va fer sacsejar els fonaments del règim del 78, així com la repressió posterior, però ha afirmat que això pot fer-lo caure: "Està atacant els drets fonamentals i acabant amb el seu crèdit i creant les condicions perquè acabem aconseguint la llibertat". I és que, segons ha insistit, "la República és l'únic canvi possible i ho saben".Mirant als diputats dels comuns, ha demanat suport per fer front al règim del 78 i a una "monarquia caduca, retrògrada, mancada de valors". "Els que vam sortir el 3-O hem d'estar junts", ha defensat, i ha insistit amb la mà estesa: "Els esperem al nostre costat per una lluita que també és per la democràcia i per als valors republicans".Sabrià ha agraït també la "valentia i coratge" de Torra per fer el pas i ha celebrat que es torna a "investir de nou un president independentista" i es fa "sobre les bases de l'1-O, el 3-O i el 21-D". "La democràcia i les urnes són el nostre terreny de joc, on sempre guanyem", ha seguit, i ha asseverat que "el Parlament tornarà a exercir la seva sobirania". Ha subratllat, amb un ull posat de nou als comuns que l'Estat ataca l'independentisme perquè "és l'única i veritable oposició i opció de canvi a l'estatus quo".El president del grup d'ERC ha recordat els presos polítics i exiliats. "No els molesta Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull, el que els molesta no són els noms, és la democràcia", ha lamentat, i ha citat el nom de tots els represaliats, per acabar amb una promesa: "No us oblidarem i no pararem fins que torneu a casa". La internacionalització del procés, amb un ull posat especialment amb la repressió de l'Estat, és un dels deures que es posen els republicans i pel qual donen rellevància al que ara anomenen "Espai Lliure de l'Exili" -ja que els exiliats es troben dispersos ara per Bèlgica, Alemanya, Suïssa i Escòcia-.

