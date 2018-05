Puigdemont obre la porta a eleccions a partir del 27-O si «continua la persecució»

El president català a l'exili, Carles Puigdemont, ha assegurat en una entrevista al diari italià La Stampa que a partir del 27 d'octubre, quan es complirà un any exacte de la proclamació de la República catalana, Quim Torra podria convocar noves eleccions si l'estat espanyol "continua amb la persecució".En la conversa amb el diari italià, Puigdemont diu que a partir d'aquella data, el nou president de la Generalitat podria optar a "dissoldre el parlament", si fos necessari. Puigdemont defensa que si és escollit, Torra serà un "president efectiu" i que ell s'encarregarà de "presidir el Consell de la República", una institució que "donarà seguiment a la declaració d'independència". En l'entrevista, Puigdemont diu que els independentistes fan "passos endavant" però "inspirats en la lògica política, no militar".Segons el líder de JxCat, "la construcció de la República" té tres branques: "la comunitat autònoma, la societat civil organitzada i l'espai lliure europeu". "La independència ja ha estat declarada al Parlament, que no ha cancel·lat aquell vot", insisteix Puigdemont. Diu que va ser un "error" no declarar la independència immediatament després del referèndum de l'1-O, però reitera que es va fer per apostar pel "diàleg" i la mediació. Segons Puigdemont, de fet, encara no s'ha tancat la porta a una solució diferent de la independència, però Espanya no ha fet mai cap oferta.

