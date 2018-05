Moncloa avisa Torra que el «vigilarà» després d'un discurs «sectari i divisori»

Inés Arrimadas, al Parlament, reaccionant al discurs de Torra. Foto: Sara González

Elisenda Alamany, després del discurs de Torra. Foto: Sara González

La Moncloa ja ha expressat un primer posicionament oficial després del discurs d'investidura pronunciat davant el ple del parlament pel candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra. En un comunicat, titlla el discurs de Torra de "sectari i divisori". Assegura que el candidat "ha ofert un discurs frontista, del passat" i allunyat del que "la immensa majoria de catalans, moderats i constructius, volen pel moment present i per la Catalunya del futur".Les paraules de Torra, segons Moncloa, "són una falta de respecte a les institucioes de Catalunya, al Parlament del que és diputat i a la Generalitat que pretén presidir. Enfront els valors i mètodes de la nostra democràcia, la seva candidatura i les seves paraules són la constatació d'una sort de cesarisme, impropi del segle XXI"."El senyor Torra no s'ha presentat com el president que mereixen i necessiten els catalans -diu el comunicat de Moncloa-. Ha renunciat a governar per a tots ells". El govern espanyol diu que serà "vigilant dels actes del candidati dels eu possible govern" i que "qualsevol il·legalitat serà reparada".Els principals dirigents espanyols i l'oposició catalana han coincidit en criticar aquest dissabte el discurs inicial de Quim Torra durant la sessió d'investidura , ja que consideren que no s'ha referit al conjunt de la població pretén mantenir el full de ruta unilateral cap a la independència de Carles Puigdemont. Des de Madrid, els líders del PP i el PSOE l'han avisat abans que hi intervingués que hauria de complir la llei, mentre que els grups del Parlament han reaccionat un cop ha acabat la compareixença.El president espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que no farà "cap judici de valor", tot i reconèixer que no li agradava el que havia vist i escoltat. "No és representatiu de Catalunya. Però el jutjarem pels seus fets, si al final és escollit", ha afirmat, i ja ha avisat que l'Estat garantirà "que la llei i la Constitució es compleixin a tota Espanya, que es respecti la unitat d'Espanya i que ningú podrà anar contra el principi d'igualtat".El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asseverat que "cal que la legislatura sigui autonomista i des del respecte a la legalitat i al 100% dels catalans". Tot i això, ha assegurat que, en cas que s'investeixi un president, la intervenció de l'autonomia ha d'acabar, sense excuses: "L'acord del Senat és molt clar i quan hi hagi Govern s'ha d'aixecar".Des de Catalunya, la líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha criticat que ha assistit al "discurs molt més radical que mai", ja que "no fa autocrítica i crida al xoc i a la confrontació", motiu pel qual creu que "és un perill per a tots els catalans" pel fet que se'ls acosta "a un xoc molt més gran". Així mateix, ha lamentat que no ha dit "res de polítiques socials i econòmiques".El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha coincidit que "es confirmen els pitjors temors", ja que Torra pretén representar una "presidència per delegació i continuïtat de l'anterior legislatura". Considera que ha aportat "més retòrica que projecte" i no "vol abandonar la línia unilateral". "Només s'adreça als independentistes", ha seguit, motiu pel qual "el fracàs està servit".La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha subratllat que s'ha perdut l'oportunitat de "parlar per tot el país" i s'ha "parlat de legitimitats del passat més que de projecte de futur". Afirma que estaran "expectants", però ha coincidit amb els altres grups en lamentar que "hi ha hagut al·lusions només a la meitat del país" i hagi "parlat de provisionalitat i això reflecteix un Govern dèbil". "Volem una legislatura forta i un govern fort", ha reclamat.El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha titllat d'incendiari el discurs, i ha alertat: "Si és investit president tenim el conflicte garantit". El dirigent conservador ha sostingut que el candidat s'ha oblidat a més de la majoria de catalans, convertint-los en "invisibles", pel fet de no al·ludir als problemes de molts d'ells relacionats amb la sanitat i l'educació. "Segurament esperàvem que, una vegada proclamat candidat, temperés el seu passat, però no, no, al contrari, ha demostrat que està instal·lat en l'absoluta radicalitat i ho podem resumir com un discurs incendiari", ha expressat.L'únic que ha aplaudit Torra ha estat el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, ja que ni JxCat ni la CUP han reaccionat. "Estem satisfets i esperançats. Formar un govern és la millor manera de defensar els ciutadans i fer caure el 155. Tenim voluntat de construir a partir dels mandats de l'1-O i del 21-D", ha aplaudit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)