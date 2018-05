Aquestes són les paraules més citades per Quim Torra durant el seu discurs

Núvol d'etiquetes

Legitimitat de Carles Puigdemont, restitució de les institucions catalanes, revertir el 155, encetar el procés constituent, fer República i diàleg amb l'Estat i les institucions europees. Aquests són els conceptes que han marcat el discurs d'investidura de Quim Torra, candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat. Torra ha volgut definir, ja d'entrada, Puigdemont com a "president legítim" i ha volgut posar de manifest el context "excepcional" en el qual arrencarà el seu mandat, sempre i quan obtingui la confiança de la cambra en la segona votació de dilluns. "Jo no hauria de ser aquí", ha recalcat Torra, que s'ha compromès a seguir amb el mandat de l'1-O i a construir un "estat independent en forma de República".44 país38 Catalunya14 política14 drets14 vida13 legislatura13 social12 llibertat12 Govern11 institucions11 president11 persones11 poble10 democràcia10 República10 valors9 ciutadania9 espanyol9 estat8 polítiques8 república8 Parlament8 respecte8 polítics8 paraules8 l’estat8 l'exili8 diàleg7 responsabilitat7 Puigdemont7 diputats7 catalans7 progrés6 investidura6 repressió6 projecte6 voluntat6 societat6 programa6 cohesió6 lliures6 català6 presos6 futur5 Generalitat5 prosperitat5 violència5 construir5 confiança5 conseller5 esperança5 exiliats5 catalana5 l'Estat5 Turull5 junts4 d'investidura4 oportunitat4 democràtic4 europeus4 economia4 socials4 sistema4 cultura

El discurs d'investidura de Quim Torra i Pla by naciodigital on Scribd

