DOCUMENT Llegeix el discurs íntegre de Quim Torra

Legitimitat de Carles Puigdemont, restitució de les institucions catalanes, revertir el 155, encetar el procés constituent, fer República i diàleg amb l'Estat i les institucions europees. Aquests són els conceptes que han marcat el discurs d'investidura de Quim Torra, candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat. Torra ha volgut definir, ja d'entrada, Puigdemont com a "president legítim" i ha volgut posar de manifest el context "excepcional" en el qual arrencarà el seu mandat, sempre i quan obtingui la confiança de la cambra en la segona votació de dilluns. "Jo no hauria de ser aquí", ha recalcat Torra, que s'ha compromès a seguir amb el mandat de l'1-O i a construir un "estat independent en forma de República".

El discurs d'investidura de Quim Torra i Pla by naciodigital on Scribd

"Tothom té el deure de treballar pel país i servir-lo. Us demano que el compliu. que sigueu conscients de l'hora greu. Sabeu que tot allò que farem no ho hem d'esperar de la concessió de ningú més que la de nosaltres", indica Torra

Torra defensa l'inici del procés constituent com a via per "dissenyar des de zero" el país fins arribar a la redacció d'una Constitució

Quim Torra, durant el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

"Si obtinc la vostra confiança, jo i el Govern assumim des d'aquest mateix moment tota la responsabilitat que es derivi dels nostres actes", sosté Torra

"Els catalans, com a ciutadans europeus, es mereixen la mediació de les institucions europees", assenyala el candidat

Quim Torra, durant el debat d'investidura Foto: Adrià Costa

"El nostre president és Carles Puigdemont, serem lleials a l'1-O, el mandat del qual és construir un estat independent en forma de República", ha indicat Torra, que ha carregat contra tots els intents del jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, per frenar les investidures. "Com guanyarem la batalla als tribunals internacionals, si no podem denunciar les barbaritats processals que s'han fet?", s'ha preguntat. "Així és com dia a dia hem posat, des de l'exili, els fonaments que ens han de permetre guanyar la injustícia", ha indicat Torra, que ha situat Puigdemont com a futur candidat.En la part final del discurs, el candidat ha volgut dirigir-se directament als ciutadans: "Ens necessitem per seguir junts. Tothom té el deure de treballar pel país i servir-lo. Us demano que el compliu. que sigueu conscients de l'hora greu. Sabeu que tot allò que farem no ho hem d'esperar de la concessió de ningú més que la de nosaltres. Sigueu lleials al que Catalunya us demana, i superarem tots els embats". També ha volgut tenir un record per a Muriel Casals, a qui va succeir a Òmnium Cultural."Si tenim esperança, ara és l'hora de l'obra", ha indicat Torra, que ha fet una intervenció de 50 minuts i en la qual no ha entrat al detall de l'obra de Govern perquè, segons ha explicat, ja va ser explicada per Jordi Turull, candidat a la presidència i que va ser empresonat a Estremera entre la primera i la segona votació de la investidura.La República, segons ell, només pot anar de la mà de la llibertat i la cultura. "Aquí és cap on hem d'anar. Hem de recuperar l'humanisme. Farem republicanisme entès com a ciutadans iguals, i és en ells on rau la raó de ser. Per fer això necessitem institucions lliures de corrupció, i que fomentin la col·laboració de la ciutadania", ha insistit Torra, que ha apel·lat a un "canvi real" amb "garanties de drets polítics, socials, econòmics i de sostenibilitat", ha recalcat ja en la definició del programa que seguirà el seu executiu, que vol impulsar el debat sobre el procés constituent."Dissenyem des de zero com volem que sigui el país on volem viure. Anem a l'arrel dels problemes", ha apuntat l'editor, un dels encarregats de negociar amb la CUP durant la primera fase d'aquesta legislatura. "Aquest és un procés de baix a dalt, i després hi ha d'haver la proposta de Constitució", ha avançat. "A qui li pot fer por que el nostre país es construeixi sobre la màxima radicalitat possible? Volem anar de la restitució a la recuperació de la democràcia en la seva màxima expressió. Aquesta és la manera republicana de tenir un país nou", ha ressaltat.És aquí on ha indicat la dualitat que hi haurà durant la legislatura, amb un peu al Palau de la Generalitat i un altre a l'exili, sense oblidar el judici que hi haurà previsiblement a la tardor ni les eleccions municipals, que han de servir per "aprofundir en la sobirania" i comptar amb els pobles "per fer República"."Persistirem, insistirem i l'investirem", ha indicat l'editor, que ha donat per fet que l'article 155 s'aixecarà quan hi hagi Govern. "Si obtinc la vostra confiança, jo i el Govern assumim des d'aquest mateix moment tota la responsabilitat que es derivi dels nostres actes", ha apuntat Torra. "De cap manera es podrà demanar comptes a les persones que són a l'exili o proposades. La manera d'avançar cap a la República és la nostra responsabilitat", ha apuntat el candidat a la presidència.Al mateix temps, Torra ha demanat posar en marxa una taula de diàleg amb l'Estat per tal de solucionar el plet polític obert entre Catalunya i Espanya. Citant unes paraules de Felip VI, ha indicat: "Catalunya serà el que els catalans vulguin que sigui". Això ho va dir, en tot cas, quan era príncep, no pas monarca. "Resulta, majestat, que hi ha presos polítics, i centenars de persones investigades", ha recalcat parlant en castellà. "Majestat, així no", ha indicat, parafrasejant paraules de Carles Puigdemont.El candidat a la presidència de la Generalitat ha ofert obrir un diàleg "demà mateix" amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i també s'ha volgut referir -en anglès- al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. "Els catalans, com a ciutadans europeus, es mereixen la mediació de les institucions europees", ha apuntat Torra dirigint-se a Juncker, a qui ha recordat l'existència de presos polítics."Això no és acceptable en l'Europa del segle XXI", ha destacat l'editor, que també ha demanat "diàleg entre nosaltres", fet que ha arrencat un aplaudiment irònic per part dels diputats de Ciutadans. "Per això, a banda de diàleg, vull parlar-los de vida", ha ressaltat Torra, citant la cançó de Txarango.Torra ha arrencat el discurs amb una salutació "més afectuosa que mai" als familiars dels presos i exiliats. "Jo avui no hauria de ser aquí. No hauria d'estar fent aquest discurs, ni hauria de demanar-los la confiança per un programa de Govern. Ho hauria d'estar fent Carles Puigdemont, adreçant-se amb llibertat a la cambra acompanyat dels presos i dels exiliats", ha admès el candidat. "Envio un record emocionat als qui avui són privats dels seus drets, privats de llibertat, ostatges d'un Estat que ha violat les normes més elementals", ha ressaltat el dirigent sobiranista."Ho repetirem les vegades que calgui: no ens cansarem mai de recordar-los perquè mai ens cansarem de lluitar per la seva llibertat", ha apuntat Torra, que ha rebut en aquest moment els primers aplaudiments de l'hemicicle i de la zona de convidats. Segons ell, la millor manera de batallar per la llibertat dels presos és tenir un Govern que ha de seguir amb el mandat de l'1-O i seguir endavant amb l'objectiu de tenir un estat independent en forma de República. Ha recordat, en aquest sentit, el context de "repressió" en el qual es viu a l'Estat, i ha indicat que hi ha drets que són "trepitjats".Torra ha anunciat que es recuperaran i ampliaran les delegacions catalanes a l'exterior, que van ser fulminades pel 155. "Apel·larem a la comunitat internacional les vegades que calguin davant les actuacions il·legals de l'Estat. I vetllarem perquè els catalans que viuen a l'estranger vegin garantits tots els seus drets", ha apuntat el candidat, que s'ha adherit als "valors europeus". "Europa representa valors de llibertat, democràcia i respecte. No hi ha projecte europeu sense Catalunya, ni Catalunya sense Europa", ha indicat el dirigent de JxCat, finament crític amb la posició silenciosa de les institucions comunitàries sobre la "regressió" de drets que s'han viscut des de la tardor.

El discurs d'investidura de Quim Torra i Pla by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)