Envien a presó una cuidadora i el seu nebot per robar a dos avis a Barcelona

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona ha decretat l'ingrés a presó provisional d'una dona i el seu nebot per presumptament robar al domicili d'un matrimoni d'edat avançada que ella cuidava al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Segons han informat els Mossos d'Esquadra la dona detinguda i cuidadora del matrimoni hauria acordat amb el seu nebot cometre el robatori.El nebot va intentar obrir la caixa forta mentre obligava la cuidadora i l'home a romandre asseguts al sofà, però com que no va poder obrir-la, va abandonar el pis amb un abric de visó de la propietària. El robatori es va cometre el 20 d'abril de 2018 al carrer Palau de Barcelona, quan l'home va accedir al domicili "de manera violenta i va amenaçar amb un ganivet l'home i la cuidadora", explica el comunicat. Els Mossos també han explicat en les declaracions de la cuidadora hi hauria contradiccions.

