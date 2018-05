El comentari de Sílvia Pérez Cruz sobre Eurovisió que encén els fans d'Amaia i Alfred

Amaia i Alfred, en els assaigs d'Eurovisió 2018 Foto: RTVE

La cantant espanyola Silvia Pérez Cruz ha fet enfadar als fans d'Amaia i Alfred després de fer uns comentaris sobre Eurovisió. En una entrevista abans de la presentació del seu últim treball a la capital nipona, Pérez Cruz ha dit que "Eurovisió significa un espectacle d'emoció entre països, però no és música, és una altra cosa". Assegura que fenòmens com Eurovisió no li interessen, però ha reconegut la seva admiració per Amaia.L'artista, tot i que es declara fan de la guanyadora d'aquest any d'Operació Triumfo, no es veu participant en aquest tipus de certàmens. No obstant això desitja molta sort Amaia i Alfred que representaran a Espanya aquest dissabte a la gala d'Eurovisió, a Lisboa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)