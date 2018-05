La CUP gestiona la incertesa amb Torra mentre ERC es prepara per tornar al Govern

Marta Rovira va reivindicar l'absència de Junqueras en el darrer consell nacional, pel fet d'estar empresonat, i aquest diumenge ella haurà d'intervenir per videoconferència. Foto: ACN

ERC i la CUP certificaran els seus posicionaments respecte la investidura de Quim Torra, aquest diumenge, atès que dissabte no haurà aconseguit la majoria absoluta necessària per ser escollit en primera volta. Ho faran, però, de forma ben diferent. Mentre que el consell nacional dels republicans es preveu plàcid i sense cap dubte entorn la tria del successor de Carles Puigdemont, el consell polític de la CUP serà d'alta intensitat i imprevisible resultat, forçat per unes bases que, en part, qüestionen la idoneïtat de mantenir l'abstenció a Jordi Turull."Patir patirem", reconeix un dirigent dels anticapitalistes. Tot i que la direcció de la formació no preveia obrir de nou el debat i desembocar automàticament a quatre abstencions que dilluns serien suficients, tres assemblees territorials van demanar tornar a tractar-ho , amb la intenció de tombar cap al "no". Aquest quòrum és suficient per portar a la convocatòria d'un consell polític, que reuneix representants territorials i de les organitzacions que van donar suport a la candidatura el 21-D.La reunió es farà aquest diumenge a Cervera, aprofitant que ja hi havia convocada una assemblea nacional des de feia setmanes per ratificar el full de ruta dels propers mesos i on no hi havia previst tractar qüestions conjunturals com la investidura. Les territorials que han forçat el canvi de guió han estat les del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Camp de Tarragona, properes a Endavant.Tot i això, aquest debat no reflecteix estrictament el xoc clàssic entre sectors, ja que hi ha militants propers a cadascun d'ells que no defensen el que, a priori, els pertocaria per les seves afinitats: el "no" per Endavant i el "sí" per Poble Lliure. Els primers, de fet, no preveien inicialment moure's de l'abstenció, segons algunes fonts. Igualment, Poble Lliure ja s'ha activat internament per facilitar la investidura, però no actuen en bloc. Amb la de Jordi Turull ja va ocórrer que militants de la CUP propers a aquesta organització van preferir no permetre-la.La pregunta de la consulta és doble. Primer es demana si la militància anticapitalista vol facilitar la investidura i, en cas que guanyi el "sí", es demanaria si amb quatre abstencions o vots afirmatius. Aquesta darrera opció, però, sembla molt improbable i el gran debat serà entre l'abstenció i el "no". Aquesta fórmula ja va ser la usada en la consulta sobre Turull, per bé que llavors l'abstenció era una de les opcions que no facilitava la investidura -ja es preveia que entrés a la presó i no hi hagués segona volta-.Amb el conseller de la Presidència, els vots contraris a l'elecció van duplicar els favorables, entre altres qüestions, perquè Poble Lliure tampoc no ho tenia del tot clar ni era unívoc. El perfil de Torra, però, és diferent, igual que ho ha estat el seu discurs , netament independentista, que podria fer que l'opció de mantenir l'abstenció guanyés punts. Tot i això, des de fa unes setmanes, part de les bases s'ha anat allunyant de l'estratègia de JxCat i ERC i decantant-se cap al "no", cosa que fa del tot imprevisible el resultat final del consell polític.Part dels dubtes venen pel fet que la candidatura de Puigdemont i els republicans han apartat la CUP del nucli de decisió de com afrontar la investidura, així com s'han negat a obrir el meló programàtic per incloure-hi noves propostes dels anticapitalistes. El viratge d'ERC, amb la nova ponència de la conferència nacional -on renuncia a la via bàsicament unilateral i vol forçar la negociació amb el govern espanyol-, tampoc hi ajuda, igual que la manca de voluntat de desobeir alguns vetos de l'Estat les últimes setmanes o el perfil poc d'esquerres de Torra. En canvi, les ganes de passar pàgina d'alguns militants per encarar per fi la legislatura o la intenció de part de la direcció de mantenir l'abstenció poden beneficiar aquesta opció.Pel que fa a ERC, celebra el seu consell nacional diumenge al matí a la seva seu i, en principi, ningú no posarà en dubte el vot afirmatiu que ja s'expressarà aquest dissabte. El nom de Torra, tot i que es valora com a positiu pel seu perfil independent, tampoc no aixeca passions entre els republicans, que més que una gran alegria té ganes d'engegar la legislatura, forma Govern i posar-se a treballar.Amb aquest objectiu, ja ha començat a reunir i planificar les darreres hores amb alguns dels membres que han de formar part del Govern i de les seves conselleres, per iniciar amb força el curs de l'executiu i tenir els equips clars i les línies de treball. Així mateix, la direcció està acabant de quadrar els darrers noms, malgrat que la majoria ja estan del tot tancats. Així, el de Joan Ignasi Elena com a conseller de Salut ha de vèncer algunes reticències internes entre el nucli d'alts càrrecs del departament, mentre que el d'Afers Exteriors era el que ballava més, i divendres no estava encara tancat, per bé que hi havia alguns candidats ferms.Sigui com sigui, ERC no explicarà el nom dels seus consellers als quadres que es reuneixin al consell nacional, el qual serà força de tràmit. L'obrirà l'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, amb el seu informe, i li seguirà una intervenció per videoconferència de la secretària general, Marta Rovira, des de Suïssa, en el que pot ser un moment emotiu de la reunió. Després, aprovaran un canvi tècnic a la carta financera, es farà un informe de l'activitat al Parlament Europeu i s'acabarà amb el clàssic punt dels precs i preguntes.

