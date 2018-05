Un home de 88 anys condueix a 180 km/h i sense carnet al Garraf

Els Mossos d’Esquadra han denunciat per la via penal, un home de 88 anys i veí de Barcelona per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. El divendres 4 de maig, l’home conduïa sense carnet per pèrdua de punts i a 180km/h en un tram limitat a 120.Els fets van tenir lloc a les 10:24 hores, a l’autopista C-32, punt quilomètric 15,5, terme municipal de Cubelles, quan agents del sector de trànsit de Vilafranca del Penedès, estaven realitzant un control de velocitat i el radar va captar un turisme a una velocitat de 181 km/h.Els agents van aturar el vehicle, passat el tram central del peatge de Cubelles, i van observar que el conductor, que anava sol, era una persona d’edat avançada, concretament un home nascut l’any 1929. Així mateix els agents van comprovar que aquesta persona havia perdut la totalitat de punts del seu permís de conduir i que no era el primer cop que els perdia.lesions i la possibilitat de perdre la vida es multiplica exponencialment.

