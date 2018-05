La contundent valoració de Puigdemont al discurs de Quim Torra

Brillant @QuimTorraiPla. Immillorable, gran discurs. Molt ben expressat, amb passatges excelsos que donen tota la dimensió històrica que requereix el moment excepcional que viu Catalunya. Responsabilitat i confiança, per la llibertat i la república. pic.twitter.com/7HXdPyx5Pr — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de maig de 2018

Quim Torra, candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, h a reconegut en el discurs d'investidura que Carles Puigdemont és el "president legítim" i ha volgut posar de manifest el context "excepcional" en el qual arrencarà el seu mandat, sempre i quan obtingui la confiança de la cambra en la segona votació de dilluns. "Jo no hauria de ser aquí", ha recalcat Torra, que s'ha compromès a seguir amb el mandat de l'1-O i a construir un "estat independent en forma de República".Un dels que no ha trigat a valorar el discurs de Quim Torra ha estat Carles Puigdemont, que l'ha considerat "immillorable". "Molt ben expressat, amb passatges excelsos que donen tota la dimensió històrica que requereix el moment excepcional que viu Catalunya. Responsabilitat i confiança, per la llibertat i la república", ha escrit en una piulada el president a l'exili.

