VÍDEO Quim Torra, en castellà a Felip VI: «Majestat, així no»

"Els catalans, com a ciutadans europeus, es mereixen la mediació de les institucions europees", assenyala el candidat

Quim Torra, candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, ha reconegut en el discurs d'investidura que Carles Puigdemont és el "president legítim" i ha volgut posar de manifest el context "excepcional" en el qual arrencarà el seu mandat, sempre i quan obtingui la confiança de la cambra en la segona votació de dilluns. "Jo no hauria de ser aquí", ha recalcat Torra, que s'ha compromès a seguir amb el mandat de l'1-O i a construir un "estat independent en forma de República".Durant el seu discurs, Torra ha demanat posar en marxa una taula de diàleg amb l'Estat per tal de solucionar el plet polític obert entre Catalunya i Espanya. Citant unes paraules que Felip VI va proclamar al mateix Parlament, Torra ha indicat: "Catalunya serà el que els catalans vulguin que sigui". Això ho va dir, en tot cas, quan era príncep, no pas monarca. "Resulta, majestat, que hi ha presos polítics, i centenars de persones investigades", ha recalcat parlant en castellà. "Majestat, així no", ha indicat, parafrasejant paraules de Carles Puigdemont.El candidat a la presidència de la Generalitat ha ofert obrir un diàleg "demà mateix" amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i també s'ha volgut referir -en anglès- al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. "Els catalans, com a ciutadans europeus, es mereixen la mediació de les institucions europees", ha apuntat Torra dirigint-se a Juncker, a qui ha recordat l'existència de presos polítics."Això no és acceptable en l'Europa del segle XXI", ha destacat l'editor, que també ha demanat "diàleg entre nosaltres", fet que ha arrencat un aplaudiment irònic per part dels diputats de Ciutadans. "Per això, a banda de diàleg, vull parlar-los de vida", ha ressaltat Torra, citant la cançó de Txarango.

