Torra evoca Puigdemont: les claus d'una legislatura per «fer República» (si la CUP vol)

Torra saluda a Maria Sirvent a l'hemicicle del Parlament Foto: Adrià Costa

Quim Torra, abans d'abandonar l'hemicile Foto: Adrià Costa

"Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres". La frase de Joan Fuster que ha citat Quim Torra en el discurs de la primera sessió d'investidura explicita quina és la voluntat del candidat , pendent de la CUP per convertir-se en president. Conscient de la necessitat de les quatre abstencions dels anticapitalistes, Torra ha expressat amb nitidesa dos missatges: el president legítim és Carles Puigdemont -fet pel qual la legislatura que comença s'empelta de "provisionalitat"- i la voluntat del nou Govern és "fer República" atenent "el mandat de l'1-O". La CUP no podia trobar una mà més estesa per facilitar la investidura i el Govern. Ho haurà de decidir aquest diumenge a Cervera.El nou president -si obté finalment l'aval de la majoria parlamentària- ha subratllat que està decidit a actuar "republicanament". Una voluntat traduïda en l'impuls d'un procés constituent que ara mateix no té concreció i en la reparació dels danys del 155. La posada en escena de Torra, completament allunyada del discurs de Jordi Turull, ha recordat més al guió de Puigdemont, crític amb l'Estat i les seves institucions -com la monarquia-, i propositiu en relació a Europa -s'ha dirigit en anglès a Jean-Claude Juncker-. Aquestes són les claus del candidat que aspira a evitar eleccions.Torra n'ha tingut prou amb un discurs de 53 minuts per defensar la seva candidatura, exposar el guió del mandat i deixar clar que el president legítim és Puigdemont. "Persistirem, insistirem i l'investirem", ha detallat. Les seves paraules, perquè també ho ha citat explícitament, indiquen com el seu trànsit per Palau és un accident provocat pels "tentacles" de l'Estat, que han impedit els intents anteriors. "El nostre president és Carles Puigdemont", ha reblat. El candidat ha defensat el trànsit de quatre mesos fins arribar al pla D, que no ha considerat "temps perdut". Això sí, ha deixat clar que la "via més potent perquè el país avanci republicanament en tots els seus fronts" és disposar de Govern. El missatge dirigit als catalans en el tram final de la seva intervenció -"demano responsabilitat i confiança, cal seguir junts, esforçant encara més", ha afirmat- semblava més dirigit als quatre diputats de la CUP, ara mateix únic obstacle a la investidura."Tothom té el deure de treballar pel país i servir-lo. Us demano que el compliu, que sigueu conscients de l'hora greu". Les paraules més emotives del candidat -que ha rebut tres aplaudiments dels escons independentistes i un d'irònic del bloc unionista- han anat acompanyades d'un discurs netament republicà, tot i que vague en la materialització dels objectius. Torra ha destacat que serà "lleial al mandat de l'1-O" i que el seu mandat perseguirà l'objectiu de "construir en estat independent en forma de República". "No tindrem excusa per treballar per la República. Assumim des d'aquest mateix moment tota la responsabilitat que es derivi dels nostres actes", ha afirmat.Per desplegar la República s'ha compromès a plantejar un procés constituent que esdevingui "un gran debat ciutadà sobre el futur del país" i a redactar un projecte de Constitució catalana. També s'ha referit a l'Assemblea d'Electes i al Consell per la República, fet pel qual dona per fet que el Govern tindrà un peu a l'exili. Un solfeig per agradar la CUP, que sempre ha reclamat el camí del procés constituent de base ciutadana.El primer objectiu del nou Govern serà la "reparació" dels danys provocats pel 155. Torra ha especificat dues mesures, alguna ja coneguda: la creació d'un comissionat per analitzar els efectes de la intervenció de les institucions catalanes -adscrit al departament de Presidència- i la retirada de la demanda contra els impulsors del 9-N, que el govern espanyol havia forçat ara quan controla la Generalitat. El candidat ha estès la mà al diàleg al govern espanyol, conscient de la interferència que provocarà el judici als presos -un dels moments singulars de la legislatura que ve-, però també ha enviat un missatge a les institucions espanyoles. En concret, a la monarquia, a qui ha retret el paper després de l'1 d'octubre. Dirigint-se a Felip VI en castellà, ha recordat que l'Estat no ha respectat "la voluntat expressades a les urnes" en el referèndum i les eleccions del 21 dedesembre. "Majestat, així no", ha dit Torra, calcant el missatge que en el seu dia va fer Puigdemont.Torra ha volgut parlar de "vida" i de la "vida robada" als presos i els exiliats, a qui ha dedicat les seves primeres paraules. "Ho recordarem totes les vegades que calgui", ha insistit per destacar la situació d'anomalia que viu Catalunya. El seu Govern, ha dit el candidat, està decidit a projectar la "internacionalització del cas català". Com? Amb el paper que jugui el Consell per la República i les mesures que prengui l'executiu des de Catalunya. La primera serà "restablir i consolidar" la xarxa de delegacions a l'exterior liquidades pel 155. En el discurs, aquesta voluntat d'interpel·lar les institucions europees s'ha concretat en les paraules dirigides a Jean-Claude Juncker. Més diàleg.Torra ha desplegat els eixos del pla de Govern -reparació dels efectes del 155, cohesió social, polítiques de prosperitat econòmica i internacionalització del cas català-, però també ha deixat clar que l'excepcionalitat del moment dibuixen una legislatura de provisionalitat. I ha marcat dos moments clau: el judici als presos i les eleccions municipals. Els comicis de la primavera del 2019 seran, doncs, un punt d'inflexió. Torra pensa que amb els municipis alineats és més possible "fer República". Els resultats electorals de les municipals poden posar data de caducitat a la legislatura i obrir un nou escenari la tardor que ve. De moment, el candidat busca els vots necessaris per encetar el camí. Altre cop, pendent de la CUP.

El discurs d'investidura de Quim Torra i Pla by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)