El «clatellot» d'un humorista espanyol a Rivera pels professors de Sant Andreu de la Barca

Albert Rivera en la roda de premsa Foto: ACN

Y qué pasará si un político señala en público a cinco profesores por algo que no han hecho? https://t.co/WqbpJKPVs6 — Fer González Gonzo (@a_lo_gonzo) 11 de maig de 2018

Si soy presidente del Gobierno, los hijos de nuestros servidores públicos no serán señalados nunca en el aula. Y si alguien lo hace, no podrá ejercer de profesor. La libertad y el respeto deben imponerse a la intolerancia y el nacionalismo. #AlbertRiveraAR pic.twitter.com/zNkaQptU5o — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 10 de maig de 2018

Les paraules del líder de Ciutadans, Albert Rivera, assenyalant els professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca han generat nombroses crítiques, sobretot després que el jutjat d'instrucció número set de Martorell arxivés la causa. L'humorista Fer González Gonzo ha etzibat un clatellot a Rivera qüestionant que passarà si un polític senyala en públic a uns professors per una cosa que no han fet.El tuit respon a la notícia que Rivera va compartir abans de conèixer la sentència absolutòria a cinc dels nou professors denunciats per haver humiliat presumpte a fills de Guàrdies Civils després de l'1 d'octubre, on assenyalava als professors i els anomenava "professors separatistes".

