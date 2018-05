VÍDEO El debat d'investidura de Quim Torra, en directe

Quan l'1 de març Quim Torra intervenia per primera vegada com a diputat del Parlament per defensar una proposta de resolució sobre la restitució de les institucions catalanes i pensada per reconèixer Carles Puigdemont, no s'imaginava que dos mesos després seria ell qui tindria l'encàrrec de pilotar-ho. Aquest dissabte, qui anava al lloc número 11 de la llista de Junts per Catalunya (JxCat) pujarà al faristol com a candidat a la presidència de la Generalitat i amb la principal responsabilitat de desgranar quin serà el pla de Govern d'una complexa legislatura marcada per la repressió de l'Estat.

