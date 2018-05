FOTOS Uns encaputxats ataquen de matinada la pancarta pels presos a la Garriga

Des de l’Ajuntament condemnem i denuciem els atacs a la democràcia i a la llibertat d'expressió que han tingut lloc aquesta matinada a #laGarriga #vallesoriental pic.twitter.com/h0on5qpE1E — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) 12 de maig de 2018

Un grup de persones encaputxades ha arrencat aquesta matinada la pancarta per la llibertat dels presos polítics que hi havia al balcó de l'Ajuntament de la Garriga (el Vallès Oriental). Tal com es pot veure en els imatges, que el mateix consistori ha compartit a Twitter, quatre o cinc individus aconsegueixen fer-la caure amb un bastó llarg.L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha explicat aque "els que som de construir i no de destruir seguirem demanant la llibertat dels presos polítics i penjarem la pancarta tants cops com faci falta. Això sí, ho farem de dia i amb la cara descoberta", ha etzibat. Budó també ha recordat que la decisió de penjar aquesta pancarta va ser acceptada per la majoria del plenari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)