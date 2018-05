Es dispara el preu de la gasolina i el dièsel

L'actual conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat el preu del barril del petroli, que ha fet encarir tant la gasolina com el dièsel. És per això que aquest cap de setmana per omplir el dipòsit del cotxe es pagaran els preus més cars dels últims tres anys.El litre de gasolina 95 té un preu que volta l'1,30 euros i el de gasoil 1,20 euros de manera que de mitjana, omplir el dipòsit de gasolina costarà més de 70 euros i en cas del gasoil volta els 65 euros. Aquests preus són un 3% més cars que a principis d'any i els més alts des del 2015.

