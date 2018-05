Alerta dels Mossos: què és el «grooming» i com puc saber si en soc víctima?

1. Bloqueja les persones amb qui no vulguis xatejar, que no vulguis tenir a la teva xarxa o que no vulguis que vegin el teu perfil.



2. Atura en sec la comunicació quan sospitis que hi ha moltes contradiccions i inconsistències amb les històries d’un nou amic (de sobte resulta ser més gran del que deia al principi).



3. Guarda una còpia de la conversa en el xat - això pot ser útil si has de denunciar alguna situació que es produeixi.



4. Denuncia qui viola les regles que estableix la xarxa social o la sala de xat.



5. Si sospites d’alguna cosa estranya, segueix la teva intuïció i comenta-ho a una persona adulta de confiança.



6. Si creus que tu o algun amic o amiga es troba en perill demana ajuda.



7. Si trobes continguts il·legals o que et resultin especialment desagradables, comunica-ho als Mossos d’Esquadra.

L'arribada d'internet ha obert la porta a un immens univers de possibilitats que es nodreix de la immediatesa, les xarxes socials, les relacions personals instantànies a través d'una pantalla i la implosió, en certa manera, de la intimitat. La xarxa és una invitació a entrar telemàticament a casa de cadascú i, un cop dins, observar, comentar i valorar la vida privada de la gent. Internet ha arribat amb un ampli ventall d'avantatges sota el braç, però també està carregat d'aspectes i elements més foscos. Un d'ells és el grooming, la pràctica que inquieta els Mossos.Què és? Pot ser que siguis víctima i no ho sàpigues? En aquest sentit, la policia catalana ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials per advertir dels "ings" més perillosos. El grooming són els moviments i accions que fa un adult per guanyar-se la confiança i establir una relació emocional amb un menor amb una intencionalitat clarament sexual. Tal com detallen els Mossos, "qui duu a terme aquestes pràctiques persegueix obtenir imatges sexuals o pornogràfiques del menor. Una vegada aconseguides és llavors quan l’adult l'amenaça de fer-les públiques, i això es tradueix en xantatge".Tot seguit, un recull de consells difosos pels Mossos d'Esquadra per, en cas de ser menor, poder evitar situacions d'aquest tipus o, en cas de trobar-s'hi, saber com actuar.Si et dones d’alta en algun lloc recorda que cal que comptis amb l’autorització dels teus pares i que tinguis l’edat mínima requerida.Tingues una adreça de correu electrònic específica per utilitzar-la només amb les xarxes socials.El teu perfil com a menor d’edat ha de ser sempre privat. És molt important.Utilitza un àlies (però pensa’l bé perquè no cridi l'atenció de forma equivocada).Mantén en secret la teva informació personal en el teu perfil o xat en línia (nom –utilitza un àlies-, adreça, número de telèfon, número de mòbil, adreça de correu electrònic privat, fotografia, l’escola o institut on estudiïs), encara que te la demanin.Recorda consultar i configurar bé els ajustaments i la privacitat per estar més protegit.Valora com veuen el perfil els altres usuaris? Qui pot trobar-vos en aquesta xarxa social o contactar amb tu? Com controles la difusió del que publiques?Llegeix les condicions d'ús o els permisos de les aplicacions abans de descarregar-les per conèixer les dades personals a les quals poden tenir accés les diferents apps.Recorda que la informació que es puja a Internet podria veure’s sempre tota la vida i pot ser vista per qualsevol persona.Verifica sovint que la configuració de privacitat de les diferents xarxes.Parla sempre amb persones conegudes i de confiança.Utilitza paraules clau o secretes per relacionar-te al xat amb les amitats o els familiars; acorda amb ells quines seran les paraules claus o secretes que utilitzareu quan parleu.Si vols publicar fotografies on surti més gent o etiquetar-les, demana permís i pensa si algú més pot guardar-les i distribuir-les en un altre lloc.Dóna informació personal només a qui sigui de confiança.No donis informació sobre quins dies estàs de vacances fora de casa, sobre la situació de la teva família.Si coneixes algú nou per mitjà de la xarxa, explica-ho als teus pares.Si quedes amb persones que has conegut a les xarxes socials o al xat, demana a un familiar o amic o amiga que t’hi acompanyi – com a mínim la primera vegada- i fes-ho en un lloc públic; recorda dur el mòbil amb tu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)