PORTADES La premsa espanyola insisteix a menysprear Torra

bretols...

Per ninja45 el 12 de maig de 2018 a les 08:51 2 0

Y luego se extrañan de que queramos ser independientes. Definitivamente España nos roba. El deficit fiscal de los catalanes es del 8%. Dicho de otra manera 16 MIL MILLONES DE EUROS de nuestros impuestos se van cada año para financiar a estos fascistas y corruptos. Esto es un atraco a mano armada protagonizado por este Gobierno que en su Programa Electoral, prometio el oro y el moro y ahora se rien de nosotros. Los Eres de Andalucia, Urdangarin, La Infanta, Gurtel, La Punica, Barcenas, Pujol, Sepulveda, Lopez Viejo, Mato, Rato, Rajoy, Cospedal, Alvarez Cascos, Rita, Camps, Ignacio Gonzalez, Chaves, Griñan, Granados, Aguirre, Aznar, Blesa, Cotino, Rus, Fabra, Costa, Leon de la Riva, Castellano, Monago, Victoria, Figar, Ruiz, Blasco, Ciscar, Olivas, "se fuerte Luis", indemnizaciones en "diferido", confeti, jaguares, discos duros, sobres, comisiones, etc. etc. y nadie sabe nada, nadie recuerda nada, nunca paticiparon en nada. Esta amnesia estaria bien si no la tuvieramos que pagar todos los contribuyentes con nuestros impuestos. Independencia Unilateral ya !!!