L'alcalde de Callús va caure intencionadament per «obstaculitzar» la Guàrdia Civil, segons la jutge

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció Número 2 de Manresa ha citat en qualitat d'investigats a dos agents dels Mossos d'Esquadra que eren a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada el passat 1-O. Segons fonts del TSJC, se'ls investiga per un presumpte delicte de desobediència. La declaració tindrà lloc el proper 21 de maig. Simultàniament, en el procediment oposat, l'obert per la denúncia col·lectiva dels ferits per les càrregues policials de la Guàrdia Civil en cinc punts de votació de la comarca, el Col·legi d'Advocats de Manresa ha presentat aquest divendres el recurs a la negativa de la magistrada de realitzar noves proves. En les resolucions, una per cada causa oberta, és a dir, per punt de votació, la jutgessa assegura que no hi va haver "excés de força" i que l'actuació dels manifestants va ser "obstativa".Els dos Mossos d'Esquadra investigats eren a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i, segons fonts properes al cas, se'ls cita per desobediència perquè, segons l'atestat de la Guàrdia Civil, s'hi haurien enfrontat. Declararan el proper 21 de maig, segons el TSJC.En la resolució, la magistrada assegura que la caiguda de l'alcalde de Callús, Joan Badia, va ser conseqüència de voler "obstaculitzar l'entrada al centre de les Forces de l'ordre, després de ser requerit perquè col·laborés". Afegeix que "es pot veure a les imatges, que l'actitud de les persones allà congregades no pot qualificar-se en la seva majoria de resistència passiva sinó obstativa, el que va obligar a l'operatiu apartar-les una a una".Pel que fa al procediment sorgit per la denúncia dels ferits, la magistrada ha rebutjat les proves complementàries que demana el Col·legi d'Advocats de Manresa com la identificació dels agents de la Guàrdia Civil o la citació dels que sí que anaven identificats . En la resolució, la magistrada justifica la seva decisió a què l'actuació de la Guàrdia Civil va ser "compatible amb l'ús de la força mínima imprescindible de qui s'enfrena a les forces de l'ordre públic en un moment de tensió". A més, utilitza expressions com que "únicament", en referir-se al nombre de ferits i pel que fa als dos casos greus, succeïts a Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada, no hi veu "mala praxi". Indica que va ser l'única manera de "dissoldre als concentrats i poder accedir a les instal·lacions per tal de recollir el material electoral, tal com els havia estat ordenat per resolució judicial".El Col·legi d’Advocats de Manresa, que va rebre les resolucions dimecres, ha presentat aquest divendres el corresponent recurs en el que insisteixen en la necessitat de les proves complementàries.

