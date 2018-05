Així prepara Quim Torra el discurs d'investidura

📷 El candidat a la presidència de la Generalitat, @QuimTorraiPla, preparant el discurs pel ple d'investidura de demà amb l'equip de @JuntsXCat pic.twitter.com/xc4XnuryQR — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 11 de maig de 2018

El candidat a la presidència de la Generalitat, Quim Torra, ja prepara aquest divendres a la tarda el discurs que oferirà en el debat d'investidura d' aquest dissabte . Ho fa en un dels despatxos de Junts per Catalunya amb alguns dels dirigents de la candidatura i de les principals figures de confiança de Carles Puigdemont, durant la campanya electoral.Segons ha fet públic a xarxes la mateixa candidatura de JxCat, Torra es troba envoltat de la presidenta del grup, Elsa Artadi -qui també havia sonat com a presidenciable i ara ho fa com a consellera d'Empresa-; el director de l'Incasol, Damià Calvet -coordinador dels argumentaris durant la campanya del 21-D-; l'exdiputat Jordi Cuminal -qui va coordinar l'estratègia de Francesc Homs en les campanyes del 2015 i 2016 i va tenir un rol important en la de Puigdemont-; l'excap de gabinet de Puigdemont, Josep Rius; i Jordi Moreso, excap de gabinet d'Homs a Palau i també implicat en la direcció de la campanya.

