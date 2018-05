Albiol alerta Torra: «La seva llibertat acabarà quan comencin els nostres drets»

El president del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, ha qualificat el discurs de Quim Torra de "benzina per apagar el foc". Ha demanat a l'aspirant que demani perdó pels seus tuits. "Continua pensant que els espanyols hem oblidat el que és la vergonya i que només sabem espoliar?". "Amb vostè, l'independentisme ha doblat l'aposta", li ha dit a Quim Torra.El discurs dur d'Albiol s'inscriu en la competència directa amb Ciutadans per l'hegemonia del vot espanyolista, en un moment en què el xoc entre PP i Cs ha arribat a un punt de conflicte àlgid. Per això, sobre l'oferta de Torra al govern espanyol d'un diàleg "sense condicions", el líder del PP català li ha plantejat al candidat si accepta les regles de joc que marquen les lleis i la Constitució espanyola. El PP vol evitar com sigui tota mostra de suposada feblesa.Albiol ha dit que si Torra és elegit, "serà un president autonòmic". Ha afirmat que a Catalunya no hi ha cap República i que Catalunya és molt més que el conjunt dels socis d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Adreçant-se a l'opinió publica espanyola, i en to d'amenaça, Albiol ha dit a Torra: "La seva llibertat acabarà quan comencin els nostres drets".Albiol ha dit a Torra que "si dilluns, vostè és elegit president de la Generalitat, tot i ser separatista, és perquè Espanya és una democràcia". Ha afirmat que el seu partit no el veu com l'home que pot recosir les divisions a la societat catalana. Ha escomès contra el candidat pel fet de presentar-se com a candidat provisional: "Com vol que li tinguem respecte si es presenta com un candidat provisional?". El líder popular li ha preguntat: "Com vol rebre reconeixement si diu que el president legítim és un altre?". Albiol l'ha acusat de no conèixer Catalunya: "Vostè només es coneix a vostè mateix i als qui pensen com vostè".Quim Torra, en el torn de resposta, ha admès la seva sorpresa pel fet que en ple debat d'investidura, Moncloa ja hagi emès un comunicat criticant el seu discurs. Ha explicat que un regidor del PP de Madrid, Percival Manglano, ha escrit avui que ell estava presentant la seva candidatura a la presó d'Estremera. Torra ha admès: "Sí, sóc radical, m'agrada anar al fons dels problemes", citant Carrasco i Formiguera, que també es definia com a radical.

